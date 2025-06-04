США проигнорируют "Рамштайн" 4 июня? Что узнали СМИ

5 июня глава Пентагона в Брюсселе должен участвовать в заседании Североатлантического совета

Министр обороны США впервые за три года пропустит встречу международной группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Заседание должно пройти 4 июня в Брюсселе.

Как пишет Associated Press, глава Пентагона Пит Хегсет прибудет в Брюссель только в среду вечером, по завершении заседания Контактной группы по обороне Украины. Чиновник США на условиях анонимности подтвердил, что Хегсет также не будет участвовать во встрече по видеосвязи.

"Это последний шаг из серии, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от военных усилий в Украине. И это происходит сразу после предупреждения президента Франции Эммануэля Макрона на конференции по безопасности в минувшие выходные, что США и другие рискуют применить опасные двойные стандарты, если их сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет осуществляться ценой отказа от Украины", — говорится в статье.

Ранее Хегсет уже отказывался участвовать в "Рамштайне", но потом передумал

О том, что глава Пентагона не будет участвовать в заседании Контактной группы по обороне Украины сообщали перед заседанием 11 апреля. Однако позже Хегсет изменил решение и участвовал во встрече.

Ожидается, что глава Пентагона примет участие в заседании Североатлантического совета

5 июня Хегсет в Брюсселе должен участвовать в заседании Североатлантического совета. По данным источников "Телеграфа", позже в июне страны-союзники могут объявить о новом обязательстве по расходам на оборону в размере 3,5% от ВВП вместо действующих 2%. Встреча министров рассматривается как подготовительный этап к саммиту в Гааге, который пройдет 24-25 июня.

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