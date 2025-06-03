Скандал в Госдепе: заместитель Рубио оказался женат на непростой россиянке с путинским прошлым

Его жена имеет родственников среди тех, кто помогал Путину прийти к власти в России

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии Даррен Битти оказался женат на племяннице российского влиятельного бизнесмена и бывшего чиновника. У жены американского дипломата есть родственники среди тех, кто помогал Путину прийти к власти в России в 2000 году.

До назначения Битти открыто поддерживал Путина и критиковал американскую внешнюю политику. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Как сообщается, Битти женился в мае 2021 года на Юлии Кириловой во Флориде. По данным из ее соцсетей, девушка училась сначала в Москве, затем в Канаде и США.

Дядя Юлии – Сергей Черников, российский бизнесмен, заработавший миллионы на производстве алкогольных напитков. В 2005 году его состояние составляло 150 миллионов долларов. Черников помогал Путину в его первой избирательной кампании и получил от него личное благодарственное письмо.

Сергей Черников, дядя Юлии Кириллова

Позже Черников ушел в политику. Он работал в российском министерстве природных ресурсов, затем стал заместителем губернатора Ненецкого региона. С 2008 по 2010 год входил в Общественную палату России – организацию, которую создал Путин.

Кириллова переехала в Вашингтон 28 января за неделю до того, как ее муж начал работать в Госдепе. Это видно с ее странички в Facebook.

До работы в правительстве Битти писал в соцсетях, что восхищается Путиным. Он называл российского президента "храбрым и сильным", а также утверждал, что Путин сделал для консерваторов в США больше, чем любой американский республиканец.

Битти также критиковал американскую политику, которую называл "глобалистской империей". Он даже писал, что западные организации работали бы лучше, если бы ими руководил Путин. Эти посты он писал в 2021 году, уже после свадьбы с племянницей российского экс-чиновника.

После назначения Битти занялся ликвидацией американского подразделения, сражавшегося с российской пропагандой. Центр противодействия дезинформации был закрыт в апреле этого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в США раскрылись странные детали о "главном дипломате" Трампа. Он занимается всеми международными вопросами в администрации президента США.