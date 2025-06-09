Трамп больше не торопится с завершением войны России и Украины: Климкин объяснил, что произошло

У американцев сейчас есть более громкие внутренние события

Президент США Дональд Трамп перестал торопиться с завершением войны России против Украины, поскольку сейчас на него не оказывают внутреннего давления по этому вопросу. Кроме того, он не станет делать публичные оценки украинской операции "Паутина", из-за которой российская стратегическая авиация понесла невосполнимые потери.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Радио НВ". По его словам, Трамп хочет получить результат, однако его он рассматривает лишь в контексте того, сможет ли он быть использован во внутренней политике.

И сейчас во внутренней американской политике есть более важные истории, вроде голосования за бюджетный законопроект или скандала между Трампом и миллиардером Илоном Маском.

"Но несколько нюансов, которые наверняка важны для понимания ментальности Трампа. Он хочет получить результат и для него очень важно показать, что только он может получить результат по отношению к нашей войне. Вопрос только в том, когда и какой результат получить. И для нас это один результат, а для Трампа совершенно другой результат", — сказал Климкин.

По словам дипломата, американский президент понимает, что вести переговоры с Путиным он может лишь если сформировать определенное к нему отношение. И оно не может быть позитивным или негативным.

Именно из-за этого Трампа не станет давать какую-то эмоциональную оценку украинской операции "Паутина", а вслед за ним какой-то яркой реакции не стоит ждать и от европейских лидеров.

Климкин отметил, что безусловно на Западе впечатлены и рады успехом украинской операции. Кроме того, ее успех также вызвал восторг и среди стран не-западного мира, которые вновь поняли, что фундаментальные уязвимости российской армии никуда не делись.

Напомним, бывший посол в США Валерий Чалый ранее рассказал в интервью "Телеграфу", что Трампа устроит вариант Украины, как буферной зоны между Россией и Западом.