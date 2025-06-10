Крайній захід Трампа: як часто президенти США застосовували Нацгвардію проти протестувальників

Заарештовано вже близько 200 людей

Масові протести проти жорсткої імміграційної політики Білого дому у Лос-Анджелесі та інших містах штату Каліфорнія тривають з 6 червня. Люди вийшли на вулиці після масштабних затримань мігрантів федеральною владою, зокрема Імміграційною та митною службою (ICE).

Що відомо про протести у Каліфорнії

Лише 6 червня ICE затримала в Лос-Анджелесі близько сотні осіб без офіційного статусу. За тиждень було арештовано понад 2 тисячі "нелегалів". Почалися протести біля будівлі, де утримували затриманих мігрантів. Поліція міста перекрила автостради та мости, через які можна виїхати з Лос-Анджелеса до інших міст.

Спочатку акції були мирними, проте згодом переросли в заворушення. Протестувальники почали кидати каміння та палити сміття. Було зафіксовано кілька випадків мародерства у магазинах. Поліція застосовувала сльозогінний газ та світлошумові гранати. За кілька днів у Лос-Анджелесі заарештували понад 190 учасників заворушень.

Для придушення протестів Трамп направив у Лос-Анджелес солдатів Нацгвардії

Президент США Дональд Трамп назвав Лос-Анджелес "окупованим" нелегальними мігрантами та злочинцями, звинувативши протестувальників у нападах на федеральних агентів. Для придушення заворушень він застосував право федеральної влади, розпорядившись направити в Лос-Анджелес 2000 солдатів Нацгвардії.

Глава США заявив, що "агресивні, бунтівні натовпи" намагаються зірвати операції з депортації, але це лише зміцнює рішучість адміністрації "навести лад". Він наголосив, що "порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений".

До Лос-Анджелеса спрямували також морських піхотинців

Адміністрація Дональда Трампа наказала відправити до Лос-Анджелеса близько 700 морських піхотинців для підтримки військ Національної гвардії, повідомляє ABC News. Проте вони не будуть залучені, якщо Трамп не застосує Закон про боротьбу з повстанням, який дає морпіхам дозвіл придушувати насильство. Морські піхотинці мають прибути до Лос-Анджелеса протягом наступних 24 годин.

Варто зазначити, що президенти США вкрай рідко вдаються до використання військ для наведення й підтримки порядку всередині країни. Востаннє це сталося в 1992 році в Лос-Анджелесі, тоді Джордж Буш-старший наказав використати їх для під час масових заворушень у відповідь на прохання федеральної допомоги від губернатора Каліфорнії.

Коли раніше у США залучали Нацгвардію для придушення протестів

Національна гвардія США зазвичай бере участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та стихійних лих. Втім, це не перший випадок, коли президент США залучав її для припинення заворушень. Як пише АР, зазвичай використання Нацгвардії відбувається з дозволу губернаторів штатів. Проте Трамп відправив Нацгвардію до Лос-Анджелеса попри заперечення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та мера Лос-Анджелеса Карен Басс. Це стало першим подібним випадком за 60 років.

Зазначається, що деякі попередні розгортання Національної гвардії відновлювали мир після жорстоких репресій з боку місцевих правоохоронних органів або самосуду. Водночас іноді війська посилювали напруженість у громадах та серед людей, які протестували за громадянські права чи расову рівність.

Деякі з найпомітніших попередніх розгортань Нацгвардії

Протести проти Джорджа Флойда в Лос-Анджелесі у 2020 році стали першим випадком залучення бійців Національної гвардії для придушення мітингів у США у 21 столітті. Майже п'ять років тому приблизно 8000 військовослужбовців Національної гвардії залучили для придушення протестів проти расової несправедливості, викликаних смертю Джорджа Флойда в Міннесоті.

Понад половину військ, розгорнутих у Каліфорнії, було направлено до округу Лос-Анджелес, де поліція заарештувала понад 3000 осіб. Рішення про залучення Нацгвардії підтримав тодішній мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті.

Протести Родні Кінга у 1992 році. Попередній подібний випадок був у 1992 році. Тоді Джордж Буш-старший вдався до залучення Нацгвардії у відповідь на заворушення в Лос-Анджелесі. Вони спалахнули після виправдання білих поліцейських, які побили темношкірого автомобіліста Родні Кінга. Всього за шість днів протести стали одними з найсмертоносніших расових заворушень в історії Америки, коли загинуло 63 людини, дев'ять з яких були вбиті поліцією.

Протести у Воттсі в 1965 році. У районі Воттс у Лос-Анджелесі відбулися протести у відповідь на жорстоке поводження поліції та брак ресурсів для громади. Загинуло понад 30 людей, дві третини з яких були застрелені поліцією або військами Національної гвардії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у січні США призупинили роботу програми United for Ukraine (U4U) для українців, які покинули країну через війну й втекли до Штатів. Це сталося внаслідок указу "Захист наших кордонів".