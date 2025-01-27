Заплатит экономика? Массовые депортации нелегальных мигрантов могут нанести вред США

Возможно, именно с этим связано то, что, несмотря на громкие объявления, сейчас нет масштабных рейдов и депортаций.

Борьба с мигрантами, активно проводимая в США Дональдом Трампом, имеет и другую сторону, которая будет стоить Соединенным Штатам денег. Она окажет негативное влияние на экономику США, в итоге сократив ВВП страны по меньшей мере на 8%.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертную оценку Jefferies LLC. По их данным, сейчас в США проживает, по меньшей мере, 11 миллионов нелегальных мигрантов, работающих во многих сферах экономики.

Так, в случае массовых депортаций в размере до двух миллионов нелегальных мигрантов в год всех выслать Трамп не успеет. В то же время очень сильно пострадают отрасли, которые зависят от неквалифицированного или малоквалифицированного труда – сельское хозяйство, строительство, сфера услуг и производство продуктов питания. Депортации могут вызвать кризис на рынке труда и существенно повысить инфляцию.

Возможно, именно с этим связано то, что, несмотря на громкие объявления о чрезвычайном положении на южной границе с Мексикой и начало депортации мигрантов в страны Центральной Америки, масштабных рейдов и депортаций пока нет. Аналитики сомневаются, что Трамп реализует свои планы в полном объеме, поскольку понимает негативные последствия и опасается их. Кроме того, реализацию его инициатив могут заблокировать или замедлить судебные ограничения, политическое давление и экономические проблемы.

Интересно, что, несмотря на ущерб для экономики, Трамп получает широкую поддержку избирателей, требующих жесткой миграционной политики. Поэтому этот вопрос стал одним из ключевых в его администрации.

Как сообщалось ранее, сразу после инаугурации 22 января Трамп приказал полностью закрыть южную границу Соединенных Штатов для нелегальных мигрантов. Теперь через эту границу будет невозможно попасть на территорию США незаконным путем, а нелегальные мигранты, уже находящиеся в Соединенных Штатах на момент подписания указа, должны быть депортированы.