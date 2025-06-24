"Оторванный от реальности" или будущий лидер: сын шаха Ирана готовится возглавить страну, которая его не видела 45 лет

Сын последнего шаха призвал мир не спасать режим Ирана

Реза Пахлави, 64-летний сын последнего шаха Ирана, живущий в США с 1978 года, заявил, что нынешняя власть в Тегеране вот-вот упадет. После израильских и американских ударов по Ирану он публично объявил, что готов возглавить "переходный период" в стране.

Однако эксперты сомневаются, имеет ли Пахлави реальную поддержку внутри Ирана, ведь он не был на родине более 45 лет. Его претензии к власти и связи с Израилем вызывают острые дискуссии среди иранской оппозиции, пишет Politico.

"Телеграф" разбирался, что известно о сыне шаха и поддерживают ли его иранцы.

Пахлави сбежал из Ирана еще подростком и почти полвека критикует тамошнюю власть. Он создал оппозиционную организацию и регулярно дает интервью западным СМИ.

Заявление Пахлави о готовом стать лидером страны

Пахлави призывает иранских офицеров переходить на его сторону

После новых ударов по Ирану Реза Пахлави активизировался как никогда. Он дает интервью всем подряд и говорит, что лидер страны Али Хаменеи "спрятался в бункере как напуганная крыса". Принц утверждает, что родственники высоких чиновников уже готовятся бежать из страны, а режим "доживает последние дни".

Интервью АВС

Пахлави даже создал специальный канал связи для иранских военных, полицейских и чиновников. Мол, кто хочет перейти на его сторону – может писать ему прямо. По его словам, офицеры уже начали с ним контактировать и обещают поддержку.

Офицеры уже начали контактировать с Пахлави

Принц заявил, что это "момент Берлинской стены" для Ирана и призвал западные страны не спасать режим переговорами. Он считает, что сейчас самое лучшее время для свержения власти в Тегеране.

Кто поддерживает принца и кто критикует

Сторонники Пахлави говорят, что он единственная надежда Ирана на демократию. По опросу американских исследователей, 80% иранцев предпочитают видеть его лидером вместо нынешней власти. В интернете создали петицию в его поддержку, которую подписали почти полмиллиона человек. На митингах иранцев в США и Европе часто раздаются возгласы его поддержки.

Но эксперты относятся к этому скептически, пишет Politico. Санам Вакил из британского аналитического центра Chatham House говорит, что Пахлави "оторван от реальности". Она напоминает: мужчина не был в Иране 45 лет, поэтому не понимает, что происходит в стране. Когда он пытался объединить оппозицию в 2023 году, ничего не вышло.

Реза Пахлеви. Фото из открытых источников

Тегеранский аналитик Мохаммад Хатиби вообще называет Пахлави "политическим нулем". По его словам, многие иранцы считают принца "марионеткой Нетаньяху" из-за его связей с Израилем. Особенно после того, как он отказался осудить израильские удары по Ирану.

Скандальная поездка в Израиль

В апреле 2023 года Реза Пахлави сделал нечто, что шокировало многих иранцев — уехал в Израиль. Это был первый публичный визит столь высокого иранского деятеля в еврейское государство. Его принял лично премьер-министр Беньямин Нетаньяху, а сопровождала министр разведки.

Пахлые у Стены плачу. Фото: Соцсети Резы Пахлави

Пахлави посетил мемориал Холокоста, молился у Стены Плача и заявил, что Иран и Израиль должны стать "стратегическими партнерами". Он напомнил, что когда-то древний персидский царь Кир Великий освободил евреев из вавилонского плена. Поэтому, мол, иранцы и израильтяне – естественные союзники.

Но эта поездка вызвала скандал. Иранские власти назвали Пахлави "изменником", а часть оппозиции начала сомневаться в нем. Ведь большинство иранцев поддерживают палестинцев, а не Израиль. Критики говорят, что он просто ищет поддержки в Тель-Авиве для своих планов возвращения к власти.

Реза Пахлави во время визита в Израиль в 2023 году

Жизнь в эмиграции и борьба с режимом

Почти 50 лет Реза Пахлави живет в США и не перестает критиковать власть в Иране. Он создал оппозиционную организацию "Национальный совет Ирана" и постоянно ездит по миру с речами. Встречается с политиками, дает интервью телеканалам и призывает западные страны давить на Тегеран.

В 2019 году создал проект под названием "Феникс Ирана" — план того, как должна выглядеть страна после падения нынешней власти. Пахлави говорит, что не хочет быть царем, а только хочет провести страну через переходный период к демократии. Однако многие считают, что он все же мечтает о троне.

Оппозиционеры по эмиграции решили, что именно Реза Пахлави должен стать "лидером национальной революции" до проведения свободных выборов. Но согласятся ли с этим иранцы внутри страны – большой вопрос.

Сын царя, который не стал царем

Реза Пахлави родился в Тегеране в 1960 году в королевской семье. Его отец правил Ираном почти 40 лет, а мать была императрицей. В 7 лет мальчика официально назвали наследником трона – будущим шахом. Детство провел во дворце, учился летать на самолете уже в 11 лет.

Mohammad Reza Pahlavi

Но в 1978 году 17-летнего Резу отправили учиться на военного летчика в США. В это время в Иране начались массовые протесты против его отца. Революционеры выгнали шаха из страны, а власть захватили исламские лидеры. Реза так и не смог вернуться домой.

Крон-принц Реза Пахлави

Когда началась война между Ираном и Ираком, молодой принц предлагал воевать за свою страну как летчик-истребитель. Но новая власть в Тегеране отказала ему. С тех пор он живет в Америке и мечтает возвратиться в Иран как лидер.

Но вопрос остается: реально ли Реза Пахлави может стать лидером Ирана? Он живет за океаном почти полвека, его политическая команда состоит преимущественно из эмигрантов, а связи с Израилем отталкивают многих иранцев. Даже если нынешняя власть в Тегеране упадет, это не значит, что 84-миллионная страна автоматически выберет принца из США своим новым лидером.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно об Израиле и Иране, которые договорились о перемирии. Впрочем, это перемирие, похоже, только на бумаге.