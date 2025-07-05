Хороший манипулятор: эксперт объяснил, как Путину удается "играть" Трампа во время разговоров

Путин всегда стремится сохранить эмоциональную связь со своими собеседниками, потому что понимает необходимость играть на чувствах людей

Российский правитель Владимир Путин может влиять на президента США Дональда Трампа во время их телефонных разговоров, поскольку когда-то его специально учили техникам влияния на людей. Путин грамотно манипулирует Трампом, пытается построить между сторонами "эмоциональную связь", чтобы на фоне этого дальше продвигать свои цели.

Об этом рассказал в интервью "Телеграфу" политолог Тарас Загородний. Он напомнил, что Путин служил в советской спецслужбе, в КГБ, где специально обучали манипулировать людьми у власти, сочинять их психологические портреты, искать рычаги давления и возможности воздействия. Европейцы по сравнению с Кремлем здесь сильно отстали.

"Европейцы, например, догадались составить психологический портрет Трампа только когда они взяли его, привезли в Гаагу и в королевском дворце показали президенту настоящую королеву. Да, Нидерландов – но настоящую королеву. То есть они наконец-то поняли, как с ним строить отношения", – пояснил он.

По словам политолога, Путин всегда стремится сохранить эмоциональную связь со своими собеседниками, потому что понимает необходимость играть на чувствах людей. Это позволяет ему управлять событиями, направлять разговор туда, куда нужно русскому правителю.

"Эмоциональная связь зачем нужна? Потому что благодаря эмоциональной связи ты позволяешь тебе всегда поддерживать отношения с людьми, с твоим визави. "Я тебе оказываю услугу". Вы помните, как у "Крестного отца" там: я тебе окажу услугу, или приду за услугой, может и не сейчас. Да", — отметил он.

Именно оттуда эти идеи Путина по поводу "обмена фильмами", или "общего хоккейного турнира". Кремль хочет сыграть на памяти сотрудничества США и Советского Союза в 1970-е годы. Также Путин апеллирует ко Второй мировой войне и ее результатам – мол, "мы равны великие государства", "мы войну вместе воевали". Параллельно российский правитель уменьшает значение вопроса Украины, пытается забросить его на второй план, предлагая в первую очередь наладить отношения США и России.

"Они, американцы — тоже не идиоты. Не так все просто. Это работает только на определенном этапе. Но когда это не подкреплено конкретикой и конкретными действиями, то здесь манипуляции уже не срабатывают. Почему? Потому что они не дожимают до результата. Они могут сработать как детонатор – к какому-то одному пути. Но если общей платформы нет, то не о чем говорить. Тогда такие действия могут вызвать только ответную реакцию. США сейчас никаких прямых переговоров с Россией не ведут", – напомнил Загородний.

Он еще раз подчеркнул, что на интересы российского правителя работает не только его опыт в КГБ, но и целая кремлевская система. Там есть институты, исследователи, психологи, аналитики, которые разлагают ему все "на детали", делают психологические портреты оппонентов и собеседников.

"Путина учили на то, чтобы управлять людьми, находить слабые места, сильных умаслить, слабых использовать для своих интересов. Это, в том числе, такие вот жесткие переговоры – это не обязательно крик. Это когда так тебя закручивают, что ты просто не понимаешь, что ты начинаешь делать то, что в принципе и не есть. Или ты поставлен в такое положение, когда вынужден делать те шаги, которые ты, может, и не хотел делать", – резюмировал он.

Между тем, Трамп продолжает критиковать Путина после телефонного разговора, проведенного накануне, 3 июля. В частности, политик повторился, что очень разочарован этой беседой, во время которой российская сторона фактически отказалась остановить огонь по Украине. По словам Трампа, Путин, похоже, не желает завершать войну.

Добавим, что массированная атака по Украине в ночь на 4 июля началась почти одновременно с завершением телефонной беседы Трампа и Путина. Среди обсуждаемых тем были и война в Украине, и ситуация в Иране. Однако американский президент остался недоволен результатом разговора.