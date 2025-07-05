"Он — профессионал". Трамп снова вспомнил о Путине и высказался о помощи Украине (видео)

Трамп подчеркнул, что Россия осознает эффективность санкционного и дипломатического давления

Президент США Дональд Трамп сделал новое громкое заявление о войне в Украине и поведении президента России Владимира Путина. Вместе с тем он подчеркнул, что его санкции более жесткие, чем Джо Байдена.

Об этом он сказал в интервью американским журналистам, пишет Reuters. Лидер Вашингтона отметил, что действия Путина не оставляют сомнений: "Похоже, он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей".

На этом фоне Трамп заверил, что Соединенные Штаты не прекратят помощь Украине, в том числе в поставках Patriot: "Они нужны им для обороны. Это почти невероятно, но мы выбили 14 из 14", — сказал он.

На вопрос журналистки, отправит ли американское правительство еще ракеты в Киев, политик сказал: "Да, мы можем это рассмотреть".

Политик также напомнил, что имел предварительный телефонный разговор с Владимиром Путиным, который, по его словам, оставил у него крайне негативное впечатление. Президент США снова акцентировал, что не воспринимает позицию Кремля и рассматривает возможность более жесткого ответа на действия России.

Он заявил, что в своей внешней политике действовал строже, чем в случае с Ираном и что РФ понимает силу санкционного и дипломатического давления. "Сейчас мы много говорим о санкциях, и он понимает, что они могут последовать. Он — профессионал", — сказал о Путине Трамп.

Что известно о беседе Трампа и Путина

3 июля состоялся телефонный разговор между президентами США и РФ Дональдом Трампом Владимиром Путиным, длившийся почти час. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, разговор проходил в деловом и конструктивном формате. Трамп снова призвал к скорейшему завершению войны в Украине, в то же время глава Кремля подчеркнул, что Россия не отступится от своих целей, связанных с урегулированием войны.

В ходе переговоров лидеры не обсуждали конкретные даты следующего раунда переговоров в Стамбуле, а также не поднимали вопроса прекращения поставок оружия Украине. Кроме того, политики затронули тему ситуации на Ближнем Востоке, в частности Ирана, подчеркнув важность политико-дипломатических средств для урегулирования конфликтов. В то же время, как отметил Ушаков, идея встречи между Трампом и Путиным остается актуальной, хотя сейчас ее не обсуждали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Его разговор с президентом Владимиром Зеленским 4 июля положительно повлиял на это решение.