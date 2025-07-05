Почав про щось здогадуватись: Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Глава Білого дому зрозумів, що завершити війну не так уже й просто

Президент США Дональд Трамп став більш реалістичним в оцінках війни Росії проти України. Схоже, він уже почав визнавати, що не зможе її швидко завершити.

Під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One Трамп повідомив, що не знає, як завершити бойові дії. Його слова наводить Politico.

"Я не знаю. Я не можу сказати вам, станеться це чи ні", — сказав він про можливе завершення бойових дій в Україні. При цьому він наголосив, що хотів би, щоб їх завершення відбулося.

Як відомо, заяви Трампа про війну в Україні різко змінилися після того, як він зробив спроби досягти прогресу у мирному врегулюванні, а також після кількох дзвінків до президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Під час передвиборчої кампанії американський президент обіцяв закінчити війну за 24 години, проте пізніше визнав, що це було "перебільшенням". Остання розмова з Путіним, за його словами, не принесла жодного прогресу.

"Я дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. Він хоче піти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це марно", — сказав Трамп після розмови 3 липня.

Після цього він зателефонував із Зеленським, після чого обидва лідери повідомили про продуктивну розмову, під час якої обговорювалися ППО, оборонне виробництво та спільні інвестиції.

Як повідомлялося раніше, після цього у західних ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у США налаштовані оптимістично щодо питання постачання ракет Patriot.