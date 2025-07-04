Укр

Разговор Трампа и Зеленского дал свои плоды? Появились новые детали по поставкам оружия Украине

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп может возобновить поставку оружия Украине Новость обновлена 04 июля 2025, 22:14
Дональд Трамп может возобновить поставку оружия Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лидеры государств созвонились 4 июля

Президент США Дональд Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе ракет Patriot. Его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским оказал положительное влияние на этот вопрос.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что лидеры государств во время 40-минутного разговора поднимали вопрос поставок оружия.

"Один источник, информированный о разговоре, сообщил, что они оптимистично настроены по возобновлению поставок ракет Patriot после того, что они назвали "очень хорошим" разговор между президентами", — говорится в материале.

По мнению собеседников, Зеленский обсуждал с Трампом предоставление дополнительных ракет и систем ПВО, в том числе ракет Patriot. Такое внимание к противовоздушной обороне обусловлено рекордными массированными атаками на Киев и Украину недавно.

Напомним, что 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он длился 40 минут. Некоторые СМИ уже назвали его "очень хорошім и положительным". Даже сам президент Украины подчеркнул, что говорил с американским коллегой не только о завершении войны и путях достижения мира, но и о предоставлении помощи Украине, чтобы противостоять российским атакам и штурмам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США приняли решение приостановить поставки некоторых типов вооружения Украине. Ведь в Белом доме обеспокоены тем, что запасы боеприпасов для ПВО и высокоточного оружия иссякают.

Теги:
#Оружие #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Помощь Украине