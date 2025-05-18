Папа Римский лично встретится с Владимиром Зеленским в Ватикане

Понтифик ненадолго отлучится от инаугурационной мессы

Папа Римский Лев XIV проведет личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для этого понтифик ненадолго отлучится от инаугурационной мессы.

Об этом пишет SkyNews, ссылаясь на источники в Ватикане. Журналисты отмечают, что первый Папа из США, ранее поклялся лично приложить "все усилия", чтобы помочь положить конец войне. Он также предположил, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров.

Обновлено: в ОП подтвердили личную встречу Папы Римского с Зеленским. Однако там уточнили, что аудиенция президента Украины и первой леди у Папы Римского Льва XIV состоится сегодня после официальной мессы.

Напомним, 18 мая, в Ватикане прошла церемония интронизации Папы Льва XIV. На ней, в частности, присутствовали вице-президент США Дж. Д. Вэнс, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Марк Карни и британский принц Эдвард.

Церемония стартовала в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) и стала официальным началом папства первого в истории американца во главе Римско-католической церкви.

Справка: 69-летний кардинал Роберт Прево, родившийся в Чикаго, был избран преемником покойного Папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.

Ранее мы писали о том, что в ходе церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая новый понтифик в своей заключительной речи упомянул Украину.