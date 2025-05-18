Папа Римский Лев XIV: Украина нуждается в справедливом мире

Понтифик подчеркнул, что сейчас Украина страдает – ей нужен справедливый мир

В ходе церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане 18 мая новый понтифик в своей заключительной речи упомянул Украину. Он также заговорил о необходимости мира и высказался об этом буквально несколькими словами.

Так, в последние минуты своего выступления Папа Римский подчеркнул, что "из-за враждебности в Украине погибло большое количество молодых людей". Потому, как он сказал, государство нуждается в справедливом мире.

"Ожидаются переговоры для мира. Для продолжительного и справедливого мира", — подчеркнул понтифик.

Также в своей речи Папа Римский Лев XIV упомянул войну в Секторе Газа.

"Мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают от войны в Газе. Дети, семьи, пожилые люди…", — подчеркнул он.

Что известно о новом понтифике

69-летний кардинал Роберт Прево, родившийся в Чикаго, был избран преемником покойного Папы Франциска в начале этого месяца после конклава, который длился менее 26 часов.

Кардинал Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США). С 2001 по 2013 он возглавлял Августинский орден, а в 2014 был назначен титулярным епископом Суфара и апостольским администратором епархии Чиклайо в Перу. Епископом этой епархии стал в сентябре 2015 года. Позже также исполнял обязанности администратора в Кальяо. В январе 2023 года Папа Франциск назначил его префектом Дикастерии по делам епископов, а в сентябре 2023 — кардиналом-дьяконом с титулом церкви Санта-Моника.

Прево активно работал в структурах Святого Престола: входил в состав Конгрегации по делам духовенства и Конгрегации по делам епископов. В Перу он был членом постоянного совета епископата, возглавлял комиссию по вопросам образования и культуры, а также сотрудничал с Каритасом Перу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV приехало большое количество мировых лидеров, а также членов королевской семьи. В том числе, на мероприятии был президент Украины Владимир Зеленский.