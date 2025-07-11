Трамп стал Суперменом? Новое сообщение от Белого дома взбудоражило сеть (фото)

Администрация США опубликовала фото президента в костюме супергероя

Трамп стал Суперменом на официальном фото Белого дома. На этот раз американского президента решили прославить, "одев" в костюм супергероя.

Соответствующий пост опубликован на официальной странице Белого дома в соцсети X (бывший Твиттер). Через несколько часов изображение набрало миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Пост сопровождался подписью: "Символ надежды. Правда. Справедливость. Американский путь. Супермен Трамп". Изображение мгновенно стало вирусным, набрав более 5 миллионов просмотров за несколько часов.

Реакция в соцсетях оказалась неоднозначной. Пользователи оставили тысячи комментариев под постом, где выражали поддержку и критику. Украинцы также прокомментировали очередной кринж США. Вот несколько самых распространенных комментариев:

Это уже не первый случай, когда команда Трампа публикует фото президента США в разных образах. Ранее Белый дом публиковал его изображение с короной в стиле "короля", а также в образе персонажа "Звездных войн".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сеть смеется над нерешительностью Трампа относительно помощи Украине. Украинцы распространяли в сети остроумные картинки.