Пойдет по пути Байдена? Трамп использует президентские полномочия для предоставления оружия Украине

Последний раз помощь Украине по PDA оказали 9 января, после этого пакетов по этому направлению не было

Президент США Дональд Трамп впервые использует президентские полномочия (PDA), чтобы направить Украине военную помощь. Его предшественник Джозеф Байден использовал именно этот путь передачи Украине необходимого оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с решением Трампа. Издание отмечает, что эта новость демонстрирует новый интерес президента США к Украине и обороне украинцев от российского агрессора.

Первая партия вооружения, которую могут прислать в соответствии с президентскими полномочиями, оценивается в 300 миллионов долларов. Пакет может включать в себя критически нужные Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и ракеты средней дальности для M142 HIMARS. Об оборудовании точного решения еще нет – списки будут согласовываться 11 июля.

Это первый случай, когда Трамп использует президентские полномочия по оказанию помощи Украине. До этого Белый дом посылал только пакеты вооружения, разрешение на которые предоставляла предыдущая администрация Байдена. После него, кстати, остались неиспользованные полномочия на сумму 3,86 млрд долларов. Последний раз помощь Украине через PDA оказали 9 января – на сумму в 500 миллионов долларов.

Напомним, что по данным СМИ, США возобновили поставки Украине части критически важных боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров и ракетах GMLRS для систем реактивной артиллерии M142 HIMARS.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США имеет реальную возможность возобновить поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot. Трамп отметил, что может это сделать, поскольку лично не прекращал помощь Украине, а приостановка была связана с решением главы Пентагона. Именно министр обороны Пит Хегсет 1 июля приказал приостановить поставки оружия.

Напомним, 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа и Зеленского. Он продолжался 40 минут. СМИ и эксперты предположили, что по итогам разговора Трамп вполне может возобновить поставки оружия Украине, в том числе и ракет в системы противовоздушной обороны Patriot. А премьер Италии Джорджа Мэлони, имеющая с Трампом хорошие отношения, опровергла прекращение помощи – по ее словам, речь идет о пересмотре поставок, а не о полной остановке.