"Хороший-плохой дед": сеть смеется над нерешительностью Трампа о помощи Украине (фото)

Точный юмор, точно отражающий эмоциональные колебания украинцев в отношении решений США

Пока в США выясняют, стоит ли передавать Киеву еще ракеты, украинские пользователи решили не ждать и взяли ситуацию "в свои руки".

"Телеграф" собрал самые яркие мемы.

В фокусе шуток — хорошо знакомое украинцам "качельное" отношение к решениям Вашингтона: то помощь поступает, то ее приостанавливают, то снова обещают. украинцы, вынужденные адаптироваться к любому развороту событий.

Украинцы шутят о военной помощи США

Другой мем — с нервным Трампом, который трудно выбирает между кнопками "9 и 10", — иронизирует над тем, как американский политик будто пытается сохранить баланс: и помочь Украине, и не навредить обороноспособности США. Образ "потного выбора" здесь работает безотказно.

Украинцы шутят о военной помощи США

Есть и классика жанра – собака чихуахуа с двумя настроениями. Злой и агрессивный, когда "Трамп не дает оружие", и милый и счастливый — когда "обещает возобновить поставки". Простой и точный юмор, идеально передающий эмоциональные качели украинского общества в отношении политики США.

Украинцы шутят о военной помощи США

Что предшествовало

"Телеграф" сообщал, что в начале июля США временно остановили передачу оружия Украине, включая находившиеся в Польше боеприпасы и ракеты для Patriot. В Белом доме объяснили это паузой для просмотра всей международной помощи, не только украинской.

Впрочем, позже Дональд Трамп заявил о возобновлении поддержки: "Мы пришлем больше оружия. Они должны иметь возможность защитить себя". В тот же день Пентагон сообщил о новом пакете помощи, включая 10 ракет-перехватчиков Patriot. Также Трамп, по данным СМИ, призывает Германию передать Украине одну батарею Patriot.