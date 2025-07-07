"Он слетел с катушек, это смешно": Трамп публично поиздевался над Маском и высмеял его новую политическую партию

Трамп не считает Маска и его политические амбиции угрозой для себя и Республиканской партии

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал заявление своего бывшего сторонника, миллиардера Илона Маска о создании новой политической партии. Трамп высмеял Маска, отметив, что в США эта идея никогда не срабатывала.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг Трампа для печати на борту Air Force One. Трамп предположил, что Маску стоит дать "поиграть с этой идеей", но не более – поскольку третьей партии в США в "большой политике" никогда не бывало. Также он добавил, что Маск полностью "слетел с катушек" и превратился в "катастрофу".

"Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на то, что такие партии никогда не преуспевали в США – система, кажется, не предназначена для них. Единственная вещь, для которой третьи партии пригодны, – это создание полного и тотального хаоса. Думаю, что создавать третью партию – это смешно и бессмысленно. У нас огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", – добавил он.

До этого министр финансов США Скотт Бессент, комментируя заявления Маска, завуалированно пригрозил миллиардеру, сообщило Reuters. Бессент намекнул, что Маску лучше заниматься управлением своими компаниями, а не лезть в политику, в противном случае на него найдут управу в виде советов директоров компаний SpaceX и Tesla. По мнению Бессента, вряд ли акционерам понравятся политические амбиции Маска.

"Я думаю, что этим советам директоров не понравилось это объявление, и они будут поощрять его сосредоточиться на своей деловой деятельности, а не на политической", – предположил министр.

Отметим, что в США двухпартийная система укоренилась фактически с завершением Гражданской войны в 1865 году, хотя Демократическая и Республиканская партия и до этого забирали себе все больше власти. В США сейчас существует чуть более 40 политических партий, но большинство из них малоизвестно даже в самих Штатах. Единственными партиями, которые могут считаться претендентами на третью силу, являются Либертарианская партия, Конституционная партия и Партия зеленых, члены которых иногда проходят в Конгресс и местные органы власти.

В истории США было несколько попыток ввести в избирательную гонку третью партию. В начале XX века возникла Прогрессивная партия, но ее довольно быстро разгромили республиканцы, поглотив остатки политсилы. Также в первой четверти века "третьей силой" могли стать социалисты, но в 1920-х годах на фоне возникновения СССР американская Социалистическая партия поначалу раскололась, а потом вообще исчезла с политического горизонта.

Напомним, что 6 июля Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием "Американская партия". Миллиардер объяснил это решение возможным банкротством страны из-за расточительства и взяточничества. Интересно, что в Украине на эту новость отреагировали волной мемов – хотя Маск не пользуется у украинцев большой симпатией, скорее наоборот.