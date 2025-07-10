"Может похулиганить": что изменит "удар" Трампа в кругах Путина

У Путина и его людей изменения точно произойдут

Недавно американский президент Дональд Трамп анонсировал "сюрприз" и заявил, что недоволен действиями главы Кремля Владимира Путина. Однако тайну он раскрывать отказался, тем не менее уже появились предположения, что Трамп мог иметь в виду.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отметил в интервью для "Радио Свобода", что Трамп "может похулиганить".

"Точечно влупить по чему-то и сказать "я же говорил". Я не думаю, что риторика в Москве изменится", — говорит Климкин.

Стоит добавить, что в данном контексте Климкин абстрактно говорит об ударе, то есть он может быть не столь буквальным. В настоящее время пока точно не известно, что американский лидер на самом деле имел в виду.

Павел Климкин. Фото: Pavlo Klimkin/Facebook

При этом Климкин подчеркнул, что у Путина и в его кругах в таком случае изменится "калькуляция, где они находятся экономически".

"Поскольку формально воевать они могут. Но вот позволит ли им экономика воевать бесконечно — я этого не вижу", — пояснил дипломат.

Что было ранее

Дональд Трамп заявил, что он недоволен действиями Владимира Путина и анонсировал "сюрприз".

"Я недоволен Путиным, он убивает много людей. Многие из них это солдаты. Его солдаты и их (украинские, — ред.) солдаты. И сейчас это до 7000 тысяч на неделю", — сказал Трамп.

На уточняющий вопрос журналистов, будет ли он что-то с этим делать, американский президент отметил, что СМИ об этом не скажет. Однако он пообещал, что это будет "небольшим сюрпризом". Он не стал вдаваться в детали своего плана, но намекнул, что среди вариантов введение пакета "разрушительных санкций" против России. Кроме того, он добавил, что одобрил поставки определенных типов вооружения в Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп рассказал о своих угрозах главе РФ Владимиру Путину по поводу бомбардировки Москвы.