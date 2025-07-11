Трамп став Суперменом? Новий допис від Білого дому розбурхав мережу (фото)

Адміністрація США опублікувала фото президента в костюмі супергероя

Трамп став Суперменом на офіційному фото Білого дому. Цього разу американського президента вирішили прославити, "одягнувши" в костюм супергероя.

Відповідний пост опублікований на офіційній сторінці Білого дому в соцмережі X (колишній Твіттер). За кілька годин зображення набрало мільйони переглядів та тисячі коментарів.

Пост супроводжувався підписом: "Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп". Зображення миттєво стало вірусним, набравши понад 5 мільйони переглядів за кілька годин.

Реакція в соцмережах виявилася неоднозначною. Користувачі залишили тисячі коментарів під постом, де висловлювали як підтримку, так і критику. Українці також прокоментували черговий крінж від США. Ось кілька найпоширеніших коментарів:

Це вже не перший випадок, коли команда Трампа публікує фото президента США в різних образах. Раніше Білий дім публікував його зображення з короною у стилі "короля", а також у образі персонажа "Зоряних воєн".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мережа сміється з нерішучості Трампа щодо допомоги Україні. Українці поширювали в мережі дотепні картинки.