Рассказывала Трампу о том, как россияне бомбят Украину: как выглядит Мелания Трамп (фото)

Первая леди следит за ситуацией в Украине

Первая леди США Мелания Трамп неоднократно напоминала супругу, президенту США Дональду Трампу, о том, как россияне продолжают бомбить Украину. Обычно это происходило после его разговоров с Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома рассказал во время брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. Он рассказал, что после этого понял, что слова Путина ничего не значат, хотя всегда проходят в позитивном ключе.

"Я прихожу домой, говорю первой леди — знаешь, я сегодня разговаривал с Владимиром, у нас был замечательный разговор. А она говорит: "Правда? Они только что атаковали еще один город", — рассказал президент США.

Он позже уточнил, что в этом эпизоде его жена рассказал об обстреле дома престарелых.

Трамп добавил, что Путин обманул многих американских президентов, но он понял, что слова бесполезны, если не будет действий.

"Я не хочу называть его убийцей, но он жестокий парень", — добавил глава Белого дома.

После этого заявления, украинские пользователи сети почетно вручили Мелании кепку ВСУ.

В команде защитников Украины пополнение

Как известно Дональд и Мелания Трамп поженились в 2005 году. Для будущего президента США это был уже третий брак. У пары есть общий сын — Бэррон.

Мелания является уроженкой города Ново Место, которое тогда было частью Югославии, а сейчас — Словении. В США она переехала, чтобы построить успешную модельную карьеру, а американское гражданство ей удалось получить лишь в 2006 году.

Мелания и Дональд Трамп на футбольном матче 14 июля

Мелания и Дональд Трамп возле Белого дома. Фото Getty Images

Первой леди 55 лет и в последнее время она не часто появляется на публике из-за чего в мае в СМИ уже появлялась информация о том, что они якобы развелись.

В настоящее время Мелания работает над документальной лентой для Amazon Prime Video. Ее снимает известный голливудский режиссер Бретт Рэтнер. Пока неизвестно, когда выйдет фильм.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Трамп не носил обручальное кольцо ни в одном из своих браков. Мелания тоже не стала исключением.