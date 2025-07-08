Прям как Мелания Трамп: жена Макрона снова удивила своим поведением (видео)

Глава Франции, впрочем, из-за этого сильно не волновался

Первая леди Франции в очередной раз поразила сеть довольно необычным для себя поведением. По прибытии президента Франции Эмманюэля Макрона в Великобританию его жена Брижит не воспользовалась предложенной рукой мужа для спуска с трапа самолета.

Видео публикуют в соцсетях. Первая леди выбрала опору на поручень и не обратила внимания на жест мужчины. Макрон, не настаивая, опустил руку и сразу обратился к принцу Уильяму и принцессе Кейт, которые встречали французские супруги.

Пользователи уже сравнивают эту сцену с поведением Мелании Трамп во время первого срока президентства Дональда Трампа. 24 мая 2017 года, прибывая в Рим, супруги Трампов сошли с трапа президентского самолета. Дональд Трамп, как это принято в протоколе, протянул руку жене, чтобы помочь ей спуститься. Однако Мелания демонстративно проигнорировала этот жест — вместо этого поправила прическу и продолжила движение без визуального контакта с мужчиной. Сцена была зафиксирована на мгновенно ставшего вирусным видео.

Аналогичная ситуация произошла 25 апреля 2018 во время официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США. Во время торжеств на Южной лужайке Белого дома Дональд Трамп попытался взять Меланию за руку. Она сначала проигнорировала этот жест, даже держа руку в очевидном усилии избежать контакта. Лишь после нескольких настойчивых попыток и публичного неудобного момента, первая леди вяло позволила мужу взять ее за руку – это тоже попало на камеры.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что жена Эммануэля Макрона, Брижит, была его учительницей и старше его на 24 года. Издание также публиковало архивные фото, где видно, как она выглядела на момент их знакомства.