Розповідала Трампу про те, як росіяни бомблять Україну: як виглядає Меланія Трамп (фото)

Перша леді стежить за ситуацією в Україні

Перша леді США Меланія Трамп неодноразово нагадувала чоловікові, президенту США Дональду Трампу про те, як росіяни продовжують бомбардувати Україну. Зазвичай це відбувалося після його розмов із Володимиром Путіним.

Про це глава Білого дому розповів під час брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте у Вашингтоні. Він розповів, що після цього зрозумів, що слова Путіна нічого не означають, хоча завжди проходять у позитивному ключі.

"Я приходжу додому, говорю першій леді — знаєш, я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. А вона каже: "Правда? Вони щойно атакували ще одне місто", — розповів президент США.

Він пізніше уточнив, що в цьому епізоді його дружина розповіла про обстріл будинку для літніх людей. Трамп додав, що Путін обдурив багатьох американських президентів, але він зрозумів, що слова марні, якщо не буде дій.

"Я не хочу називати його вбивцею, але він жорстокий хлопець", — додав голова Білого дому.

Після цієї заяви українські користувачі мережі почесно вручили Меланії кепку ЗСУ.

У команді захисників України поповнення

Як відомо, Дональд та Меланія Трамп одружилися у 2005 році. Для майбутнього президента США це був уже третій шлюб. Пара має спільного сина — Беррона.

Меланія є уродженкою міста Ново Мєсто, яке тоді було частиною Югославії, а зараз Словенії. У США вона переїхала, щоб збудувати успішну модельну кар’єру, а американське громадянство їй вдалося отримати лише 2006 року.

Меланія та Дональд Трамп на футбольному матчі 14 липня

Меланія та Дональд Трамп біля Білого дому. Фото Getty Images

Першій леді 55 років і останнім часом вона не часто з’являється на публіці, через що в травні в ЗМІ вже з’являлася інформація про те, що вони нібито розлучилися.

Наразі Меланія працює над документальною стрічкою для Amazon Prime Video. Її знімає відомий голлівудський режисер Бретт Ретнер. Поки що невідомо, коли вийде фільм.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп не носив обручку в жодному зі своїх шлюбів. Меланія теж не стала винятком.