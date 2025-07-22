"Вы три года были в бункере?" Армия США похвасталась "невероятным достижением", а в сети смеются

В США узнали, что дроны могут скидывать гранаты

Американская армия похвасталась первым успешным сбросом боевой гранаты с дрона. Впрочем, в сети это вызвало глубокое недоумение.

Сообщение было обнародовано в соцсети X, однако из-за накала страстей в комментариях его пришлось удалить. Поэтому воспоминание о нем осталось лишь telegram-каналах, которые предусмотрели такое развитие событий и сделали скриншоты.

В сообщении говорилось, что учения проходили на полигоне Графенвер в Германии, а проводить сбросы помогали украинские военные.

Лучше поздно, чем никогда

К сообщению также был прикреплен короткий ролик, на котором рассказывалось о процессе сброса боевой гранаты с коммерческого беспилотника и о том, что испытание прошло без проблем.

Впрочем, для пользователей сети столь восхищенная реакция американской армии оказалась непонятной, ведь о войне дронов трубят все мировые СМИ уже три года, а в сети есть огромное количество видеозаписей, на которых процесс показан чуть ли не со всех сторон. Да и на полях российско-украинской войны "классические" сбросы к настоящему времени встречаются реже, чем удары fpv-дронов.

В общем, в сети очень жестко высказали всё, что думают и "распекли" американских военных до состояния, когда сообщение пришлось удалить.

В сети были "слегка" удивлены

Как сообщалось ранее, в Украине недавно показали дрон, который создан для того, чтобы перехватывать российские "Шахеды". Его уже успели успешно протестировать в боевых условиях, а первая партия уже пошла в производство.