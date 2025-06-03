Заменят людей и танки в ВСУ. Рустамзаде назвал год, когда дроны будут воевать друг с другом

Любая уважающая себя страна делает морские беспилотники

С началом полномасштабной войны в Украине мощный толчок в развитии получила сфера боевых беспилотников. И буквально в ближайшее время мы увидим поединки наземных дронов, которые заменят людей и бронетехнику на полях сражений.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик, в прошлом -боевой пилот ВВС Азербайджана Агил Рустамзаде. Он дал прогноз, как дальше будет развиваться революция дронов.

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— Что же касается того, к чему идет ваша война, то это все меньше людей и все больше дронов. Морские дроны уже все клепают. Любая уважающая себя страна стала делать морские дроны, — говорит военный эксперт.

По его словам, он видит толчок технологий в наземных дронах.

— В тактической зоне на поле боя они могут прекрасно воевать, заменяя человека или дополнять друг друга. Могут работать по воздушным целям. Сейчас наземные дроны выполняют вспомогательные задачи: минируют, обеспечивают логистику, позиции, вытаскивают раненых, — напомнил аналитик.

Он признал, что существуют и технологические проблемы. В отличие от воздуха, на земле есть различные неровности, препятствия.

— Но если война затянется до 2026 года, я думаю, что уже наземные роботы будут воевать друг с другом. Раньше были самолеты и танки, а на их место пришли воздушные и наземные дроны. Дело идет к этому, — считает боевой пилот.

За последние две недели я все меньше и меньше вижу на боевых кадрах, чтобы танки шли в бой. Россияне сейчас подвигаются в Сумской области, частично из-за того, что нагоняют тучи дронов, ломают логистику, обескровливают подразделения и дальше наступают. Поэтому самое время применять наземные дроны, — подытожил Агил Рустамзаде.

Напомним, "Телеграф" писал, что морской дрон ГУР у Новороссийска сбил жирную цель. Удар был историческим, потому что его жертвой стал истребитель Су-30.