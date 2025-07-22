Кто убил Мартина Лютера Кинга: в раскрытии новых деталей замешан Трамп

Спецслужбы считали его самым опасным человеком Америки того времени

Администрация Дональда Трампа в понедельник, 21 июля, обнародовала более 230 тысяч страниц секретных документов о жизни и смерти Мартина Лютера Кинга. Документы были засекречены с 1977 года и должны были оставаться тайными до 2027 года.

"Телеграф" рассказывает, что нового об убийстве известного борца за гражданские права стало известно из этих файлов.

Мартин Лютер Кинг

Кто такой Мартин Лютер Кинг

Мартин Лютер Кинг (1929-1968) — американский пастор и активист, возглавивший движение по правам чернокожих в США. Он боролся против расовой дискриминации мирными методами.

В 1963 году произнес легендарную речь "У меня есть мечта" перед 250 тысячами людей в Вашингтоне. Он мечтал об Америке, где белые и черные дети будут вместе ходить в школу и дружить.

Речь Кинга

В 1964 году Кинг получил Нобелевскую премию мира за ненасильственную борьбу против расизма. В то время ему было всего 35 лет — он стал самым молодым лауреатом этой премии.

4 апреля 1968 года его застрелили в Мемфисе, когда он поддерживал забастовку мусорщиков. Кингу было всего 39 лет. Его смерть повлекла за собой массовые беспорядки по всей Америке.

Отель, где застрелили Кинга

Похороны Кинга

Протесты из-за убийства

Главные открытия из рассекреченных документов

Свидетельство сокамерника убийцы: Заключенный Реймонд Кертис рассказал ФБР, что Джеймс Эрл Рэй (осужденный за убийство Кинга) говорил об "вознаграждении" за убийство президента Кеннеди и хотел получить деньги за убийство Кинга.

Джеймс Эрл Рэй

Связь с ЦРУ Первый адвокат Рея работал тайным агентом ЦРУ с 1952 по 1959 год. За день до суда Рэй неожиданно его уволил.

Международная облава: Документы содержат уникальные свидетельства канадской полиции и записи ЦРУ о поиске Рея по всему миру после бегства. Джеймс Эрл Рэй был задержан 8 июня 1968 года в лондонском аэропорту Хитроу, когда он пытался сесть на рейс в Брюссель с фальшивым канадским паспортом. Пограничник заметил, что имя "Ramon George Sneyd" из его паспорта есть в списке розыска, а при осмотре обнаружили еще один паспорт и заряженный револьвер.

Масштабы слежения ФБР за Кингом

ФБР следило за Кингом с 1956 г. в рамках программы COINTELPRO. Директор ФБР Эдгар Гувер считал Кинга "самым опасным человеком для страны".

В 1950-60-х годах в Америке действовала расовая сегрегация — чернокожие не могли ездить в одних автобусах с белыми, ходить в те же школы или рестораны. Кинг организовывал мирные протесты против этих законов.

Мирные протесты

ФБР считало его опасным, потому что он объединял миллионы людей и требовал перемен. Руководитель ФБР Эдгар Гувер полагал, что Кинг работает на коммунистов и хочет разрушить американское устройство.

ФБР прослушивало телефоны Кинга и ставило жучки в его гостиничных номерах. Агенты спецслужбы всегда приезжали в города раньше Кинга и договаривались с гостиницами об установлении прослушивания. Администрации гостиниц охотно сотрудничала с ФБР.

В 1964 году ФБР направило Кингу анонимное письмо с аудиозаписью его личной жизни и намеком на самоубийство.

Позиция семьи Кинга

Дети Кинга – Мартин Лютер Кинг III (67 лет) и доктор Бернис Кинг (62 года) – выступили против обнародования файлов. В своем заявлении они подчеркнули, что их отец был "безжалостно преследован инвазивной и тревожной кампанией по дезинформации и слежке, организованной Эдгаром Гувером через ФБР".

Мартин Лютер Кинг III

Бернис Кинг

Семья повторила свою позицию, что Джеймс Эрл Рэй был подставным лицом, ссылаясь на гражданское дело 1999 года, в котором жюри пришло к выводу о заговоре против Кинга. "Мы возражаем против каких-либо нападений на наследие нашего отца или попыток использовать его для распространения лжи", — заявили дети правозащитника.

Известно, что в 1990-х годах сын Кинга Декстер посетил Рея в тюрьме. На вопрос о вине Рэй ответил: "Я не убивал твоего отца". Декстер пожал ему руку и сказал: "Я тебе верю".

Политический подтекст рассекречивания

Трамп обещал рассекретить документы об убийствах Кинга и братьях Кеннеди еще во время предвыборной кампании.

Критики считают, что это попытка отвлечь внимание от других скандалов. Дочь Кинга Бернис написала в соцсетях: "Теперь файлы Эпштейна".

Сообщение Бернис Кинг

А вот племянница Кинга Альведа поддержала решение Трампа, разойдясь в мыслях с другими родственниками.

Что до сих пор остается тайной

Главные записи засекречены: Аудиозаписи разговоров Кинга остаются секретными до 2027 года – именно они могут содержать наиболее компрометирующие материалы.

Аудиозаписи разговоров Кинга остаются секретными до 2027 года – именно они могут содержать наиболее компрометирующие материалы. Нет прямых доказательств заговора: Предварительный анализ не выявил новых доказательств участия правительственных агентов в убийстве.

Предварительный анализ не выявил новых доказательств участия правительственных агентов в убийстве. Файл "MURKIN": Остается засекреченным главный файл ФБР под кодовым названием "MURKIN" (Murder-King).

Что дальше

Обнародование стало только началом: тысячи страниц еще предстоит проанализировать. Журналисты, историки и правозащитники продолжают просматривать документы в поисках новых фактов. Семья Кинга призывает подходить к анализу с уважением к наследию лидера борьбы за гражданские права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Ватиканские архивы раскрыли 900-летнее пророчество. Оно предвещает близкий конец света.