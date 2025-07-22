Хто вбив Мартіна Лютера Кінга: до розкриття нових деталей причетний Трамп

Спецслужби вважали його найнебезпечнішою людиною Америки того часу

Адміністрація Дональда Трампа у понеділок, 21 липня, оприлюднила понад 230 тисяч сторінок секретних документів про життя і смерть Мартіна Лютера Кінга. Документи були засекречені з 1977 року і мали залишатися таємними до 2027 року.

"Телеграф" розповідає, що нового про вбивство відомого борця за громадянські права стало відомо з цих файлів.

Мартін Лютер Кінг

Хто такий Мартін Лютер Кінг

Мартін Лютер Кінг (1929-1968) — американський пастор і активіст, який очолив рух за права чорношкірих у США. Він боровся проти расової дискримінації мирними методами.

У 1963 році виголосив легендарну промову "У мене є мрія" перед 250 тисячами людей у Вашингтоні. Він мріяв про Америку, де білі і чорні діти будуть разом ходити до школи і дружити.

Промова Кінга

У 1964 році Кінг отримав Нобелівську премію миру за ненасильницьку боротьбу проти расизму. На той час йому було лише 35 років — він став наймолодшим лауреатом цієї премії.

4 квітня 1968 року його застрелили в Мемфісі, коли він підтримував страйк сміттярів. Кінгу було всього 39 років. Його смерть спричинила масові заворушення по всій Америці.

Готель, де застрелили Кінга

Похорон Кінга

Протести через вбивство

Головні відкриття з розсекречених документів

Свідчення співкамерника вбивці: Ув'язнений Реймонд Кертіс розповів ФБР, що Джеймс Ерл Рей (засуджений за вбивство Кінга) говорив про "винагороду" за вбивство президента Кеннеді і хотів отримати гроші за вбивство Кінга.

Джеймс Ерл Рей

Зв'язок з ЦРУ: Перший адвокат Рея працював таємним агентом ЦРУ з 1952 по 1959 рік. За день до суду Рей несподівано його звільнив.

Міжнародна облава: Документи містять унікальні свідчення канадської поліції та записи ЦРУ про пошук Рея по всьому світу після втечі. Джеймса Ерла Рея затримали 8 червня 1968 року в лондонському аеропорті Хітроу, коли він намагався сісти на рейс до Брюсселя з фальшивим канадським паспортом. Прикордонник помітив, що ім'я "Ramon George Sneyd" з його паспорта є у списку розшуку, а при огляді знайшли ще один паспорт і заряджений револьвер.

Масштаби стеження ФБР за Кінгом

ФБР стежило за Кінгом з 1956 року в рамках програми COINTELPRO. Директор ФБР Едгар Гувер вважав Кінга "найнебезпечнішою людиною для країни".

У 1950-60-х роках в Америці діяла расова сегрегація — чорношкірі не могли їздити в одних автобусах з білими, ходити до тих самих шкіл чи ресторанів. Кінг організовував мирні протести проти цих законів.

Мирні протести

ФБР вважало його небезпечним, бо він об'єднував мільйони людей і вимагав змін. Керівник ФБР Едгар Гувер думав, що Кінг працює на комуністів і хоче зруйнувати американський устрій.

ФБР прослуховувало телефони Кінга та ставило жучки в його готельних номерах. Агенти спецслужби завжди приїжджали в міста раніше за Кінга і домовлялися з готелями про встановлення прослуховування. Адміністрація готелів охоче співпрацювала з ФБР.

У 1964 році ФБР надіслало Кінгу анонімного листа з аудіозаписом його особистого життя та натяком на самогубство.

Позиція родини Кінга

Діти Кінга — Мартін Лютер Кінг III (67 років) і доктор Берніс Кінг (62 роки) — виступили проти оприлюднення файлів. У своїй заяві вони підкреслили, що їхній батько був "безжально переслідуваний інвазивною та тривожною кампанією дезінформації та стеження, організованою Едгаром Гувером через ФБР".

Мартін Лютер Кінг III

Берніс Кінг

Сім'я повторила свою позицію, що Джеймс Ерл Рей був підставною особою, посилаючись на цивільну справу 1999 року, в якій журі дійшло висновку про змову проти Кінга. "Ми заперечуємо проти будь-яких нападів на спадщину нашого батька або спроб використати її для поширення неправди", — заявили діти правозахисника.

Відомо, що у 1990-х роках син Кінга Декстер відвідав Рея у в'язниці. На запитання про вину Рей відповів: "Я не вбивав твого батька". Декстер потиснув йому руку і сказав: "Я тобі вірю".

Політичний підтекст розсекречування

Трамп обіцяв розсекретити документи про вбивства Кінга і братів Кеннеді ще під час передвиборчої кампанії.

Критики вважають, що це спроба відвернути увагу від інших скандалів. Дочка Кінга Берніс написала в соцмережах: "Тепер файли Епштейна".

Допис Берніс Кінг

А ось племінниця Кінга Альведа підтримала рішення Трампа, розійшовшись у думках з іншими родичами.

Що досі залишається таємницею

Головні записи засекречені : Аудіозаписи розмов Кінга залишаються секретними до 2027 року — саме вони можуть містити найбільш компрометуючі матеріали.

: Аудіозаписи розмов Кінга залишаються секретними до 2027 року — саме вони можуть містити найбільш компрометуючі матеріали. Немає прямих доказів змови : Попередній аналіз не виявив нових доказів участі урядових агентів у вбивстві.

: Попередній аналіз не виявив нових доказів участі урядових агентів у вбивстві. Файл "MURKIN": Залишається засекреченим головний файл ФБР під кодовою назвою "MURKIN" (Murder-King).

Що далі

Оприлюднення стало лише початком: тисячі сторінок ще потрібно проаналізувати. Журналісти, історики та правозахисники продовжують переглядати документи у пошуках нових фактів. Родина Кінга закликає підходити до аналізу з повагою до спадку лідера боротьби за громадянські права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Ватиканські архіви розкрили 900-річне пророцтво. Воно віщує близький кінець світу.