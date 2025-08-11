Белый дом становится золотым. Трамп превращает свою администрацию в дом Пшонки (видео)
Нынешний глава Белого дома любит роскошь
Дональд Трамп ведет реконструкцию в Белом доме и добавляет в дизайн все больше золотых элементов. В результате резиденция президента США в Вашингтоне приобретает черты дома бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, ставшего символом безвкусицы.
Как рассказывает Irish Star, с момента вступления в должность в январе Трамп начал несколько проектов реконструкции в Белом доме. Видео ABC News демонстрирует золотые акценты, добавляемые лидером республиканцев в дизайн.
Это очень меняет эстетику, которая была во времена предшественника Трампа — Джо Байдена. Он предпочитал сдержанную цветовую гамму и любил зелень.
Журналист Джонатан Карл на ролике отметил, что изменения были "постепенны и очевидны". Уже к февралю на каминной полке появились золотые урны. В апреле золотые украшения появляются на стенах. В июле золото в Белом доме уже практически повсюду.
На каминной полке – золотые часы, золотые основания ламп, золотое пресс-папье с надписью "TRUMP" и даже золотые подставки под стаканы. За столом Трампа – копия кубка чемпионата мира по футболу FIFA.
Комната, где президенты долгое время принимали важные решения, никогда не выглядела такой золотой
Недавно Трамп рассказал, как любит золотые рамы карты и фотографии. Он признался, что часто нравятся ему больше, чем сами картины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп планирует построить новый бальный зал в Белом доме. Поэтому он выселяет свою жену Меланию из ее кабинета в Восточном крыле.