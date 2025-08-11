Нынешний глава Белого дома любит роскошь

Дональд Трамп ведет реконструкцию в Белом доме и добавляет в дизайн все больше золотых элементов. В результате резиденция президента США в Вашингтоне приобретает черты дома бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, ставшего символом безвкусицы.

Как рассказывает Irish Star, с момента вступления в должность в январе Трамп начал несколько проектов реконструкции в Белом доме. Видео ABC News демонстрирует золотые акценты, добавляемые лидером республиканцев в дизайн.

Это очень меняет эстетику, которая была во времена предшественника Трампа — Джо Байдена. Он предпочитал сдержанную цветовую гамму и любил зелень.

Журналист Джонатан Карл на ролике отметил, что изменения были "постепенны и очевидны". Уже к февралю на каминной полке появились золотые урны. В апреле золотые украшения появляются на стенах. В июле золото в Белом доме уже практически повсюду.

На каминной полке – золотые часы, золотые основания ламп, золотое пресс-папье с надписью "TRUMP" и даже золотые подставки под стаканы. За столом Трампа – копия кубка чемпионата мира по футболу FIFA.

Комната, где президенты долгое время принимали важные решения, никогда не выглядела такой золотой Джонатан Карл

Недавно Трамп рассказал, как любит золотые рамы карты и фотографии. Он признался, что часто нравятся ему больше, чем сами картины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп планирует построить новый бальный зал в Белом доме. Поэтому он выселяет свою жену Меланию из ее кабинета в Восточном крыле.