Лидеры ЕС попытаются достучаться до Трампа перед его "свиданием" с Путиным. Новые подробности о встрече на Аляске

Трамп посещал Аляску не менее 5 раз с момента вступления в должность в 2017

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна пройти на Аляске в пятницу, 15 августа. Для этих переговоров уже арендовали здание, а лидеры европейских стран стремятся пообщаться с президентом США перед встречей с главой России.

В каком городе могут встретиться Трамп и Путин

Как пишет The New York Times, Белый дом не подтвердил точное место проведения встречи. В то же время риэлтор Ларри Дисброу, занимающийся краткосрочной арендой жилья в Анкоридже и являющийся почетным консулом Германии, сообщил, что для встречи он арендовал Секретной службе США шестикомнатный дом.

Сегодня утром со мной связались сотрудники Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные помещения, и я ответил, что у меня есть помещения, которые им нужны Ларри Дисброу

По его словам, он понимает, почему именно Аляска является привлекательным местом для такого рода встречи с исторической точки зрения. Впрочем, это стало для него удивлением.

При этом у мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс в субботу заявила, что не получила никакой информации о том, состоится ли в ее городе встреча Трампа и Путина. Она добавила, что принимать лидеров для Аляски — обычное дело.

Быть местом дипломатии – часть нашей истории, ведь мы находимся на перекрестке дорог всего мира Сюзанна ЛаФранс

Европейские лидеры стремятся поговорить с Трампом перед его встречей с Путиным

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Лидеры европейских стран хотят пообщаться с главой США перед его переговорами с Путиным.

Любой разговор состоится после напряженных выходных дипломатии между официальными лицами США, Украины и Европы, включавшей встречи в субботу в Великобритании с вице-президентом Джей Ди Венсом и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лемми Bloomberg

НАТО продолжит поставлять оружие Украине независимо от результатов встречи на Аляске

Генсек НАТО Марк Рютте в эфире CBS News заявил, что поставки оружия Украине, скоординированные Альянсом, будут продолжены независимо от результатов встречи глав США и России. По его словам, НАТО обязаны "обеспечить, чтобы Украина имела все необходимое, чтобы оставаться в борьбе и быть в лучшем возможном положении", когда придет время для переговоров по прекращению огня или мирного соглашения.

По словам Рютте, цель встречи президента США и российского лидера 15 августа — "убеждение президента Трампа в серьезности Путина". Если глава Кремля не продемонстрирует готовность остановить войну, урегулирование будет продолжаться с участием Украины и Европы.

Если нет, то на этом все остановится… Если он серьезно настроен, с пятницы процесс продолжится – участие Украины, участие европейцев Марк Рютте

Он высказался и об отсутствии Украины на встрече на Аляске. Рютте подчеркнул, что когда речь идет об обсуждении территорий, гарантий безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна быть и будет привлечена".

Как сообщал "Телеграф", вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что возможным соглашением будут недовольны все стороны. По его словам, на встрече с Путиным Трамп попытается убедить его сесть за стол переговоров.