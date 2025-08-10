Внешне был похож на Трампа, но жил в его тени: от чего умер брат президента США и что о нем известно (фото)

Роберт был дважды женат, но детей у него не было

Президент США Дональд Трамп родился и вырос в большой семье. Кроме него родители воспитывали еще двух братьев и двух сестер. Самым младшим из них был Роберт Трамп, который скончался в 2020 году.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел брат лидера США и чем занимался. Мы узнали некоторые подробности из жизни Роберта Трампа.

Роберт Трамп — что о нем известно

Роберт Трамп, младший брат президента США Дональда Трампа, родился 26 августа 1948 года в районе Куинс (Нью-Йорк). Получив экономическое образование в Бостонском университете, он не только хорошо проявил себя в учебе, но и активно занимался футболом. В 1969 году Роберт стал капитаном команды и был признан самым ценным игроком сезона (MVP).

Дональд Трамп в детстве (крайний слева) с Робертом (крайний справа)

После начала карьеры на Уолл-стрит брат президента США вскоре присоединился к семейному бизнесу и занялся управлением недвижимостью Trump Organization за пределами Манхэттена. Он возглавлял Trump Management и входил в совет директоров компании ZeniMax Media, известной такими популярными видеоиграми, как Fallout и The Elder Scrolls. Роберт был женат дважды, но наследников у него не осталось.

Роберт Трамп в молодости, Фото: Getty Images

Роберт был похож на Трампа только внешне

Дональд и Роберт Трамп внешне были похожи — у них были общие черты лица, особенно выразительные подбородок и нос, а также сходное телосложение. Однако по характеру они заметно отличались.

Роберт вел более спокойную и скрытную жизнь, что создавало ощущение, будто он жил в тени своего знаменитого брата. Дональд однажды охарактеризовал его как "гораздо более уравновешенного и покладистого" человека.

Дональд Трамп вместе с братом Робертом, Фото: Getty Images

Роберт ладит почти со всеми, что облегчает мою жизнь, ведь иногда мне приходится играть роль "плохого парня" Дональд Трамп

Но при этом Роберт всегда был на стороне родного брата и заявлял, что "поддерживает Дональда на все 1000 процентов". Между ними были близкие отношения и Роберт пытался защитить репутацию семьи.

Роберт поддерживал политику Дональда, Фото: Getty Images

Незадолго до смерти он подал иск против племянницы Мэри Трамп, пытаясь остановить выход ее книги "Слишком много и никогда не достаточно", считая, что она нарушает ранее заключенное соглашение о неразглашении. Публикация книги была приостановлена, но в итоге мемуары увидели свет, приобрели популярность и вызвали бурные обсуждения.

Роберт Трамп был женат дважды, но детей у него не было, Фото: Getty Images

Когда и от чего умер Роберт Трамп

В августе 2020 года здоровье Роберта Трампа резко ухудшилось, и он был экстренно госпитализирован. 15 августа он скончался в одной из больниц Нью-Йорка, не дожив до 73 лет.

Роберт Трамп умер в 2020 году, Фото: Getty Images

С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно ушел из жизни сегодня ночью. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне его будет сильно не хватать, но мы еще встретимся Дональд Трамп

"Телеграф" писал ранее, что известно о покойной сестре президента США. Она ударила по репутации Трампа, назвав его "лгуном".