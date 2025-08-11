Білий дім стає золотим. Трамп перетворює свою адміністрацію на будинок Пшонки (відео)

Нинішній глава Білого дому полюбляє розкоші

Дональд Трамп проводить реконструкцію у Білому домі та додає у дизайн все більше золотих елементів. В результаті резиденція президента США у Вашингтоні набуває рис будинку колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки, який став символом несмаку.

Як розповідає Irish Star, з моменту вступу на посаду у січні, Трамп розпочав кілька проєктів реконструкції у Білому домі. Відео ABC News демонструє золоті акценти, які додає лідер республіканців у дизайн.

Це дуже змінює ту естетику, що була за часів попередника Трампа — Джо Байдена. Він віддавав перевагу стриманій колірній гамі та любив зелень.

Журналіст Джонатан Карл на ролику відмітив, що зміни були "поступові та очевидні". Вже до лютого на камінній полиці з'явилися золоті урни. У квітні золоті прикраси з'являються на стінах. У липні золото у Білому домі практично всюди.

На камінній полиці — золотий годинник, золоті основи ламп, золоте преспап'є з написом "TRUMP" і навіть золоті підставки під склянки. За столом Трампа – копія кубка чемпіонату світу з футболу FIFA.

Кімната, де президенти довгий час приймали важливі рішення, ніколи не виглядала такою золотою Джонатан Карл

Нещодавно Трамп розповів, як любить золоті рами карти та фото. Він зізнався, що часто вони подобаються йому більше, ніж самі картини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп планує побудувати нову бальну залу у Білому домі. Через це він виселяє свою дружину Меланію з її кабінету у Східному крилі.