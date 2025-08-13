"Вы что, самоубийцы?" Загородний развеял миф о "фантастических" договоренностях США и РФ

Арктическая нефть потребует вливания бездонных бюджетов

Заявления некоторых экономистов, что Владимир Путин может предложить президенту США Дональду Трампу долю в добыче углеводородов в российской Арктике в обмен на признание интересов РФ в Украине не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему арктические российские нефть и газ не интересуют американского лидера.

По его мнению, интерес Трампа как раз и заключается в уничтожении российской нефтегазодобывающей промышленности.

— Экономисты говорили, как [США и РФ] будут разрабатывать Арктику. Я вам скажу, это дебилы, а не экономисты, потому что россияне даже сворачивают все проекты в Арктике, потому что при нынешних ценах на нефть это вообще нерентабельно, — говорит политический эксперт.

По его словам, зачем Трампу российская нефть, требующая вливания в ее разработку "бездонных" бюджетов, если рядом есть Венесуэла.

— Достаточно "снести" Мадуро, а у Венесуэлы — самые большие запасы нефти в мире, которые можно контролировать. Какой идиот из американского частного сектора пойдет финансировать арктические разработки в России, если недавно у "Эксона" забрали активы в России и никто не вернул (крупная американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil заявила, что Путин экспроприировал ее активы в РФ и в одностороннем порядке прекратил нефтяной проект компании "Сахалин-1". — Ред.) Ну, вы что, самоубийцы? — иронизирует управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

По его мнению, публикации о неких "фантастических" договоренностях США и РФ — это часть информационной войны, которую активно финансирует Россия.

— Нет никаких договоренностей. При этих ценах на нефть никто эту Арктику не будет добывать. Россиянам нечего дать Трампу, — подытожил Тарас Загородний.

