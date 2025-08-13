"Ви що, самовбивці?" Загородній розвіяв міф про "фантастичні" домовленості США й РФ по Україні

Арктична нафта зажадає вливання бездонних бюджетів

Заяви деяких економістів, що Володимир Путін може запропонувати президенту США Дональду Трампу частку у видобутку вуглеводнів у російській Арктиці в обмін визнання на інтересів РФ в Україні не мають нічого спільного з реальністю.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чому арктичні російські нафта і газ не цікавлять американського лідера.

На його думку, інтерес Трампа якраз і полягає у нищенні російської нафтогазовидобувної промисловості.

— Економісти говорили, як [США та РФ] будуть Арктику розробляти. Я вам скажу, це дебіли, а не економісти, тому що росіяни навіть згортають всі проекти в Арктиці, тому що за нинішніх цін на нафту це взагалі нерентабельно, — каже політичний експерт.

За його словами, навіщо Трампу російська нафта, яка вимагає вливання у її розробку "бездонних" бюджетів, якщо поряд є Венесуела.

— Достатньо "знести" Мадуро, а у Венесуели — найбільші запаси нафту в світі, які можна контролювати. Який ідіот з американського приватного сектору піде фінансувати арктичні розробки в Росії, коли нещодавно у "Ексона" забрали активи в Росії і ніхто не повернув (велика американська нафтогазова корпорація Exxon Mobil заявила, що Путін експропріював її активи в РФ і "в односторонньому порядку припинив" нафтовий проект компанії "Сахалін-1". — Ред.) Ну, ви що, самовбивці? — іронізує керуючий партнер "Національної антикризової групи".

На його думку, публікації про якісь "фантастичні" домовленості США й РФ — це частина інформаційної війни, яку фінансує активно Росія.

— Нема ніяких домовленостей. За цих цін на нафту ніхто ту Арктику не буде видобувати. Росіянам нема чого дати Трампу, — каже політолог.

— Ну, поговориш ти з Путіним, намалюєш якісь кордони на території України. Якщо навесні вам не вдалося це зробили, хто сказав, що це зараз буде діяти? Та й перемовні позиції Трампа сильно просіли відносно Росії. Тепер він дійсно несе репутаційні втрати, — підсумував Тарас Загородній.

