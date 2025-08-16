Проблемы со здоровьем у Трампа заметили во время встречи с Путиным (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В следующем году главе Штатов исполнится 80 лет
Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным на Аляске снова привлек внимание проблемами со здоровьем. В частности в кадр попали его отекшие ноги.
На это обратил внимание российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров. На видео с пресс-конференции хорошо видно, как сильно у Трампа отекают ноги.
Что известно о здоровье Трампа
Признаки заболеваний 79-летнего Трампа начали обсуждать в июне. Люди заметили синяки на его руках и набухшие щиколотки. После этого в Белом доме заявили, что они вызваны "хронической венозной недостаточностью". Это состояние возникает, когда вены ног не справляются с перекачкой крови обратно в сердце, что приводит к накоплению крови.
Заболевание типично для людей в возрасте Трампа. При этом, отметили в администрации, у президента нет артериальных болезней, или тромбоза вен.
Как сообщал "Телеграф", во время встречи с Путиным в Анкоридже Трамп передал главе России письмо от своей супруги Мелании. Чиновники из Белого дома не открыли смысл, кроме одного момента.