Проблемы со здоровьем у Трампа заметили во время встречи с Путиным (фото)

В следующем году главе Штатов исполнится 80 лет

Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с главой России Владимиром Путиным на Аляске снова привлек внимание проблемами со здоровьем. В частности в кадр попали его отекшие ноги.

На это обратил внимание российский журналист-оппозиционер Александр Невзоров. На видео с пресс-конференции хорошо видно, как сильно у Трампа отекают ноги.

Ноги главы США были хорошо видны на пресс-конференции. Фото: Contributor/Getty Images

Светлый фон позволяет увидеть отекшие щиколотки

Что известно о здоровье Трампа

Признаки заболеваний 79-летнего Трампа начали обсуждать в июне. Люди заметили синяки на его руках и набухшие щиколотки. После этого в Белом доме заявили, что они вызваны "хронической венозной недостаточностью". Это состояние возникает, когда вены ног не справляются с перекачкой крови обратно в сердце, что приводит к накоплению крови.

Заболевание типично для людей в возрасте Трампа. При этом, отметили в администрации, у президента нет артериальных болезней, или тромбоза вен.

Как сообщал "Телеграф", во время встречи с Путиным в Анкоридже Трамп передал главе России письмо от своей супруги Мелании. Чиновники из Белого дома не открыли смысл, кроме одного момента.