"Она бежала от ужасов войны": спикер Конгресса раскрыл детали убийства украинки в США

Убийство произошло в городе Шарлотт в Южной Каролине

Хладнокровное убийство 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США поставило на уши американскую общественность. Оно не только стало темой номер один на республиканских ресурсах, но и подсветило давнюю проблему безнаказанности для "профессиональных преступников".

В частности на убийство отреагировал спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Он отметил, что это преступление "одновременно разбивает сердце и вызывает возмущение".

В своем выступлении перед журналистами Джонсон отметил, что девушка возвращалась домой из пиццерии, в которой работала.

"Эта девушка, Ирина, пережила Украину. Она сбежала от самой смертельной войны в Европе с момента Второй мировой войны. Она сбежала в безопасность в США, или по крайней мере она так считала. И все лишь для того, чтобы был бесчувственно убитой тем, кто никогда не должен был бродить по нашим улицам" Майк Джонсон

В своем выступлении Джонсон подчеркнул, что ее убийцу, Декарлоса Брауна, арестовывали и отпускали 14 раз. По его словам, американцы "не должны жить в таких условиях".

Сообщение Джонсона

Стоит отметить, что в США тема убийства Заруцкой стала очень политизированной. Республиканская партия и сам президент США Дональд Трамп используют тему как аргумент в дебатах с демократами об их мягком обращении с преступниками, которые совершают повторные преступления прикрываясь психическими болезнями, как это делал Браун.

Для правых инфлюенсеров тема стала наглядной демонстрацией негласного табу на озвучивание темы преступлений афроамериканцев против белого населения. Они приводят в качестве аргумента то, что большинство крупных американских изданий не посвятили убийству Заруцкой ни одного материала.

Их голос стал слышен более громко и в контексте того, что на расширенном видео нападения заметно, как Браун говорит "I got that white girl" ("Я достал эту белую девушку"). Это они используют как аргумент о том, что нападение было совершено на расовой почве.

К подобным влиятельным лицам в США относится, например, миллиардер Илон Маск. Хотя он ранее активно критиковал Украину и продолжение оказания ей помощи, но сейчас его профиль в X буквально завален репостами сообщений об убийстве Заруцкой и многих аналогичных случаях.

Напомним, этот случай убийства беженки из Украины за рубежом к сожалению, не единичный. Ранее "Телеграф" разобрался, кто и почему убивает украинок за границей и несут ли преступники за это ответственность.