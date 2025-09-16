Одного он считает мертвым, одного не признает: что известно о 14 детях Илоне Маске и какие у них отношения с отцом

Бывшая Маска сообщала, что он игнорирует проблемы со здоровьем одного из своих детей

Известный предприниматель и основатель SpaceX и Tesla Илон Маск – отец четырнадцати детей от четырех женщин. Однако не со всеми он в хороших отношениях. Более того, некоторых своих потомков он не признавал, а одного из них даже считает мертвым.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о детях Илона Маска. Первенец миллиардера умер, когда еще был младенцем.

Матерями 14 детей стали Джастин Уилсон, канадская писательница; Граймс – певица; Эшли Сент Клер – писательница; Шивон Зилис – директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink.

В первом браке у Илона Маска родилось шесть детей. Невада Александр скончался в возрасте 10 недель от синдрома внезапной младенческой смерти. Через два года у пары появились близнецы Гриффин и Вивьен (Ксавье), и спустя еще два — тройня Кай, Саксон и Дамиан. В 2008 году супруги развелись.

Вивьен была рождена парнем, по имени Ксавье. В 2022 году он сменил пол и публично отказался от каких-либо связей с отцом. До этого Маск критиковал трансгендерный переход своего сына, назвав это "вирусом пробужденного ума" и заявив, что "потерял сына". На днях Вивьен Уилсон, принявшая фамилию матери, дебютировала как модель на подиуме Недели моды в Нью-Йорке.

Трансгендерная дочь Илона Маска Вивьен

С певицей Граймс у Маска есть трое детей. Сын X Æ A-12, родившийся в 2020 году, дочь Экза, появившаяся на свет в 2021 году, и сын Текно Мекканикус 2024 года рождения.

Дочь Илона Маска Экза. Фото: x.com/grimezsz

Певица писала пост в сети Х, в котором просила Маска не игнорировать проблемы со здоровьем их общего ребенка. О ком именно говорилось, неизвестно, но позже этот пост был удален. Она также критиковала решение Маска брать их сына XÆA-12 на политические встречи, в частности в Белом доме.

Илон Маск, его сын X Æ A-12 и Дональд Трамп в Белом доме

В феврале 2025 года Эшли Сент Клэр сообщила, что родила ребенка от Маска. Женщина обратилась в суд, чтобы миллиардер был признан отцом и была установлена единоличная опека. Как отметила писательница, их роман продолжался с мая 2023 года до начала 2024 года.

Шивон Зилис и Илон Маск стали родителями четырех детей. В ноябре 2021 родились близнецы — сын Снайдер и дочь Азур. В ноябре 2024 – дочь Аркадия, и уже в начале 2025-го – сын Селдон Ликург.

Шивон Зилис с детьми от Илона Маска

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о любовнице Илона Маска. Она сказала, что не будет публиковать фотографии ребенка от миллиардера.