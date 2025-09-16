Одного він вважає мертвим, одного не визнає: що відомо про 14 дітей Ілона Маска і які у них стосунки з батьком

Колишня Маска повідомляла, що він ігнорує проблеми зі здоров'ям одного зі своїх дітей

Відомий підприємець і засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск — батько чотирнадцяти дітей від чотирьох жінок. Однак не з усіма він у хороших стосунках. Ба більше, деяких своїх нащадків він не визнавав, а одного з них навіть називав мертвим.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дітей Ілона Маска. Первісток мільярдера помер, коли ще був немовлям.

Матерями 14 дітей стали Джастін Вілсон, канадська письменниця; Граймс — співачка; Ешлі Сент Клер — письменниця;.Шивон Зіліс — директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink.

У першому шлюбі в Ілона Маска народилося шестеро дітей. Невада Александр помер у віці 10 тижнів від синдрому раптової дитячої смерті. За два роки у пари з’явилися близнята Гріфін та Вів’єн (Ксав’є), і ще через два — трійня Кай, Саксон і Даміан. У 2008 році подружжя розлучилося.

Вів’єн була народжена хлопцем, на ім’я Ксав’є. У 2022 році він змінив стать і публічно відмовився від будь-яких зв’язків з батьком. До цього Маск критикував трансгендерний перехід свого сина, назвавши це "вірусом пробудженого розуму" та заявивши, що "втратив сина". Днями Вів’єн Вілсон, яка взяла прізвище матері, дебютувала як модель на подіумі Тижня моди у Нью-Йорку.

Трансгендерна донька Ілона Маска Вів'єн

Зі співачкою Граймс у Маска є троє дітей. Син X Æ A-12, який народився у 2020 році, донька Екза, яка з’явилася на світ у 2021 році, та син Текно Мекканікус 2024 року народження.

Донька Ілона Маска Екза. Фото: x.com/grimezsz

Співачка писала допис у мережі Х, у якому просила Маска не ігнорувати проблеми зі здоров’ям їхньої спільної дитини. Про кого саме йшлося, не відомо, але згодом цей допис був видалений. Вона також критикувала рішення Маска брати їхнього сина X Æ A-12 на політичні зустрічі, зокрема в Білому домі.

Ілон Маск, його син X Æ A-12 і Дональд Трамп у Білому домі

У лютому 2025 року Ешлі Сент Клер повідомила, що народила дитину від Маска. Жінка звернулася до суду, аби мільярдера було визнано батьком і встановлено одноосібну опіку. Як зазначила письменниця, їхній роман тривав від травня 2023 року до початку 2024 року.

Шивон Зіліс та Ілон Маск стали батьками чотирьох дітей. У листопаді 2021 року народилися близнюки — син Снайдер і донька Азур. У листопаді 2024 — донька Аркадія, і вже на початку 2025-го — син Селдон Лікург.

Шивон Зіліс з дітьми від Ілона Маска

