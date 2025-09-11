Родила ему тринадцатого ребенка и подала в суд: что известно о любовнице Илона Маска

У Маска есть тринадцатый ребенок от блогерши Эшли Сент Клер

Илон Маск – известный предприниматель и миллиардер, основавший компании SpaceX, PayPal, Neuralink. Также он является генеральным директором и председателем совета директоров Tesla Inc. Бизнесмен был женат трижды и у него есть 14 детей.

В 2025 году блогерша и писательница Эшли Сент Клер рассказала, что тайно родила младенца от Маска. "Телеграф" расскажет, что известно о женщине, и чем она занимается.

Что известно о любовнице Илона Маска

В феврале 2025 года Эшли Сент Клер сообщила, что стала матерью ребенка Маска. По словам блогерши, она рассказала эту новость, чтобы избежать спекуляций СМИ.

Эшли Сент Клер родила ребенка от Маска, скриншот ее сообщения в соцсети X

Пять месяцев назад я дала жизнь новому ребенку в мире. Илон Маск – отец. Раньше я не разглашала это, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность для нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены вмешаться, независимо от вреда, который это нанесет. Эшли Сент Клер

Эшли Сент Клер, фото из сети

Эшли попросила медиа оставить ее в покое, чтобы "ребенок рос в нормальной и безопасной среде". Также она сказала, что не будет публиковать фотографии ребенка от миллиардера. Сам Маск не комментировал факт рождения его 13-го ребенка.

Лидер консервативной организации Women for America First Кайли Кремер рассказывала, почему Эшли публично сообщила о рождении ребенка от инвестора. Дело в том, что женщина не получила внимания от предпринимателя в День святого Валентина. Этот день он провел с матерью своих троих детей Шивон Зилис.

Похоже, она [Эшли] не получила желаемого, была эмоционально уязвима и расстроена в День святого Валентина — поэтому решила устроить сцену на глазах у всех, надеясь, что ее пожалеют как "жертву"… жертву влиятельного и богатого мужчины. Кайли Кремер

Шивон Зилис и Илон Маск, фото из сети

Также Кремер считает, что Сент Клер специально рассказала о ребенке от Маска, чтобы привлечь внимание журналистов. Она отметила, что женщина шантажирует предпринимателя.

Эшли показала свою драму и позвала журналистов ее зафиксировать. Илон – глава DOGE. Если кто-то действительно запускает "медовую ловушку" или пытается шантажировать влиятельного мужчину, близкого к президенту Трампа, это уже касается всех нас. Кайли Кремер

Представитель Сент Клер Брайан Гликлих рассказывал, что она ведет переговоры с Маском о совместном воспитании ребенка. Сам инвестор не признавал ребенка и намекал, что Эшли "подставила" его.

Вскоре женщина подала в суд на инвестора, чтобы установить единоличную опеку над их общим сыном. Также Сент Клер говорила, что миллиардер пытается "заткнуть ей рот" и дает меньше денег на ребенка.

Илон Маск существенно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке. Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена обратиться в суд, поскольку он отказался реагировать на ее многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки. Юристы Сент Клер

Маск с тринадцатым ребенком, фото из сети

Сент-Клер рассказывала, что ее сын был зачат на острове Сен-Бартелеми. Маск не появлялся на родах и в общем виделся с сыном всего трижды. Также инвестор писал Эшли, что ей нужно беречь себя, потому что его могут убить. А еще было сообщение, что Эшли следует родить от него "легион детей".

Сообщение Сент Клер от Маска, скриншот из сети

Отметим, что Сент Клер живет в Нью-Йорке. Она является поклонницей президента США Дональда Трампа. Эшли основала новостной сайт The Babylon Bee и написала книгу "Слоны — не птицы".

Сент Клер живет в Нью-Йорке, фото из сети

