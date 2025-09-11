Родила ему тринадцатого ребенка и подала в суд: что известно о любовнице Илона Маска
У Маска есть тринадцатый ребенок от блогерши Эшли Сент Клер
Илон Маск – известный предприниматель и миллиардер, основавший компании SpaceX, PayPal, Neuralink. Также он является генеральным директором и председателем совета директоров Tesla Inc. Бизнесмен был женат трижды и у него есть 14 детей.
В 2025 году блогерша и писательница Эшли Сент Клер рассказала, что тайно родила младенца от Маска. "Телеграф" расскажет, что известно о женщине, и чем она занимается.
Что известно о любовнице Илона Маска
В феврале 2025 года Эшли Сент Клер сообщила, что стала матерью ребенка Маска. По словам блогерши, она рассказала эту новость, чтобы избежать спекуляций СМИ.
Пять месяцев назад я дала жизнь новому ребенку в мире. Илон Маск – отец. Раньше я не разглашала это, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность для нашего ребенка, но в последние дни стало ясно, что таблоиды намерены вмешаться, независимо от вреда, который это нанесет.
Эшли попросила медиа оставить ее в покое, чтобы "ребенок рос в нормальной и безопасной среде". Также она сказала, что не будет публиковать фотографии ребенка от миллиардера. Сам Маск не комментировал факт рождения его 13-го ребенка.
Лидер консервативной организации Women for America First Кайли Кремер рассказывала, почему Эшли публично сообщила о рождении ребенка от инвестора. Дело в том, что женщина не получила внимания от предпринимателя в День святого Валентина. Этот день он провел с матерью своих троих детей Шивон Зилис.
Похоже, она [Эшли] не получила желаемого, была эмоционально уязвима и расстроена в День святого Валентина — поэтому решила устроить сцену на глазах у всех, надеясь, что ее пожалеют как "жертву"… жертву влиятельного и богатого мужчины.
Также Кремер считает, что Сент Клер специально рассказала о ребенке от Маска, чтобы привлечь внимание журналистов. Она отметила, что женщина шантажирует предпринимателя.
Эшли показала свою драму и позвала журналистов ее зафиксировать. Илон – глава DOGE. Если кто-то действительно запускает "медовую ловушку" или пытается шантажировать влиятельного мужчину, близкого к президенту Трампа, это уже касается всех нас.
Представитель Сент Клер Брайан Гликлих рассказывал, что она ведет переговоры с Маском о совместном воспитании ребенка. Сам инвестор не признавал ребенка и намекал, что Эшли "подставила" его.
Вскоре женщина подала в суд на инвестора, чтобы установить единоличную опеку над их общим сыном. Также Сент Клер говорила, что миллиардер пытается "заткнуть ей рот" и дает меньше денег на ребенка.
Илон Маск существенно сократил финансовую поддержку в одностороннем порядке. Он сделал это после того, как Эшли была вынуждена обратиться в суд, поскольку он отказался реагировать на ее многочисленные частные попытки решить этот вопрос без огласки.
Сент-Клер рассказывала, что ее сын был зачат на острове Сен-Бартелеми. Маск не появлялся на родах и в общем виделся с сыном всего трижды. Также инвестор писал Эшли, что ей нужно беречь себя, потому что его могут убить. А еще было сообщение, что Эшли следует родить от него "легион детей".
Отметим, что Сент Клер живет в Нью-Йорке. Она является поклонницей президента США Дональда Трампа. Эшли основала новостной сайт The Babylon Bee и написала книгу "Слоны — не птицы".
