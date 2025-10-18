Ни в чем себе не отказывает? Чем занимается Трамп во время протестов "No Kings" в США (видео)

Одна игра в гольф Трампа в 2019 году стоила более 3 млн долларов — сейчас в разы больше

Президент США Дональд Трамп решил занять себя любимым делом, пока в стране проходят масштабные протесты "No Kings".

Как сообщает Palmbeachpost, Трамп поехал играть в гольф. Кортеж главы Белого дома промчался мимо тысяч протестующих в направлении Мар-а-Лаго.

Именно в этой загородной резиденции во Флориде Трамп пробудет до понедельника, 20 октября. Кроме того, что на этот период в клубе запланирована элитное мероприятие по сбору средств, президент США здесь будет играть в гольф. Ведь именно на Западном Палм-Бич есть подходящая зона.

Трамп играет в гольф

Добавим, что, по данным Управления государственной подотчетности за 2019 год, одна игра в гольф Трампа в Мар-а-Лаго стоила более 3 млн долларов, а именно – 3 383 250. В 2025 году эта цена вероятнее в разы выше.

Учитывая, что США накрыли масштабные протесты против главы Белого дома, его поведение еще больше возмущает людей.

Протесты "No Kings": что происходит

В США на улицы Вашингтона вышли тысячи человек на протесты против политики Трампа. Американцы не поддерживают действия президента в сфере иммиграции, образования и безопасности, которая, по словам организаторов, подталкивает страну к автократии.

Как видно на видео, митингующие выступают против действий администрации Трампа. Они обвиняют его в попытках усилить власть и ограничить права граждан.

