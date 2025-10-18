Ні в чому собі не відмовляє? Чим займається Трамп під час протестів "No Kings" у США (відео)

Одна гра у гольф Трампа у 2019 коштувала понад 3 млн доларів — зараз в рази більше

Президент США Дональд Трамп вирішив зайняти себе улюбленою справою, поки в країні проходять масштабні протести "No Kings".

Як повідомляє Palmbeachpost, Трамп поїхав грати у гольф. Кортеж голови Білого дому промчався повз тисячі протестувальників у напрямку Мар-а-Лаго.

Саме у цій заміській резиденції у Флориді Трамп пробуде аж до понеділка, 20 жовтня. Окрім того, що на цей період у клубі запланований елітний захід зі збору коштів, президент США тут гратиме в гольф. Адже саме на Західному Палм-Біч є відповідна зона.

Трамп грає у гольф

Додамо, що, за даними Управління державної підзвітності за 2019 рік, одна гра у гольф Трампа у Мар-а-Лаго коштувала понад 3 млн доларів, а саме — 3 383 250. У 2025 році ця ціна ймовірніше в рази вища.

Враховуючи те, що США накрили масштабні протести проти голови Білого дому, його поведінка ще більше обурює людей.

Протести "No Kings": що відбувається

У США на вулиці Вашингтона вийшли тисячі людей на протести проти політики Трампа. Американці не підтримують дії чинного президента у сфері імміграції, освіти та безпеки, яка, за словами організаторів, підштовхує країну до автократії.

Як видно на відео, мітингувальники виступають проти дій адміністрації Трампа. Вони звинувачують його у спробах посилити владу та обмежити права громадян.

