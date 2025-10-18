Одного парка будет мало? Как выглядел бы памятник Трампу в Чернигове

Сквер хотят переименовать с целью чествования выдающихся политических лидеров современности

В Чернигове могут переименовать один из скверов в честь президента США Дональда Трампа. Соответствующее решение было поддержано депутатами городского совета.

"Телеграф" решил пофантазировать и показать, как может выглядеть Чернигов, если почтит президента США. Заметим, что изображенные на фото памятники Трампа работа искусственного интеллекта и фотошопа.

В Чернигове есть немало парков, поэтому памятник американскому лидеру мог бы украсить один из них. Или даже несколько, как показано ниже. К тому же соответствующий монумент неплохо выглядел бы и в центре города, и у храма.

Памятник Трампу в Чернигове

Если бы в Чернигове установили памятник Трампу

Памятник Трампу в Чернигове в парке

Напомним, что предложение о переименовании парка "Сказка" в честь Трампа внесла глава фракции "Европейская солидарность" Марина Семененко. Вышеназванный сквер находится в микрорайоне Шерстянка в Чернигове.

Если бы выглядел памятник в одном из парков Чернигова

Памятник Трампу в центре города

Как говорится в пояснительной записке к этому решению, сквер переименовали "в целях чествования выдающихся политических лидеров современности, а также привлечение международного внимания к восстановлению города-героя Чернигова". Учитывая сгенерированные "Телеграфом" снимки, привлечь внимание к городу могут и памятники.

