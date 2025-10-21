Закрывался от Мелании в спальне и ел чизбургеры: что известно о жизни Трампа с женой в Белом доме

Трамп настоял на том, чтобы на дверь его спальни установили замок

Первая леди США Мелания Трамп в браке с лидером страны Дональдом Трампом уже 20 лет и, вероятно, не планирует с ним разводиться. Хотя их брак сложно назвать крепким и счастливым.

Что известно:

Дональд Трамп и Мелания вместе 20 лет, и несмотря на трудности во взаимопонимании, остается ему верна

В Белом доме Трамп и Мелания спали порознь и у президента США был странный ночной ритуал

Что известно о совместной жизни Трампа и Мелании в Белом доме

Мелания Трамп и Дональд Трамп уже почти два десятилетия вместе, и за это время их отношения не раз становились предметом обсуждений и спекуляций. Внимание публики к супругам началось еще с первой президентской кампании Трампа в 2016 году.

Дональд Трам в браке с Меланией 20 лет, Фото: Getty Images

В книге Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" подробно рассказывается о том, что брак Дональда и Мелании весьма непростой.

Несмотря на то, что первая леди США остается верной своему мужу, она не всегда способна найти с ним общий язык. И как стало известно, во время проживания в Белом доме, Мелания и Дональд спали в разных спальнях. До них такой образ совместной жизни вел лишь Джон Кеннеди с женой Джеки.

Дональд Трамп и Мелания Трамп, Фото: Getty Images

По словам Вулффа, у Дональда Трампа был необычный ночной ритуал: он закрывался на ключ в своей спальне, наслаждался чизбургерами и одновременно смотрел три телевизора.

Дональд Трамп в Белом доме, Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Трамп настаивал установить замок на свою дверь вопреки желанию Секретной службы. Это стало серьезной проблемой для агентов и даже спровоцировало скандал по поводу безопасности.

