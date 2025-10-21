Закрывался от Мелании в спальне и ел чизбургеры: что известно о жизни Трампа с женой в Белом доме
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Трамп настоял на том, чтобы на дверь его спальни установили замок
Первая леди США Мелания Трамп в браке с лидером страны Дональдом Трампом уже 20 лет и, вероятно, не планирует с ним разводиться. Хотя их брак сложно назвать крепким и счастливым.
Что известно:
- Дональд Трамп и Мелания вместе 20 лет, и несмотря на трудности во взаимопонимании, остается ему верна
- В Белом доме Трамп и Мелания спали порознь и у президента США был странный ночной ритуал
Что известно о совместной жизни Трампа и Мелании в Белом доме
Мелания Трамп и Дональд Трамп уже почти два десятилетия вместе, и за это время их отношения не раз становились предметом обсуждений и спекуляций. Внимание публики к супругам началось еще с первой президентской кампании Трампа в 2016 году.
В книге Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" подробно рассказывается о том, что брак Дональда и Мелании весьма непростой.
Несмотря на то, что первая леди США остается верной своему мужу, она не всегда способна найти с ним общий язык. И как стало известно, во время проживания в Белом доме, Мелания и Дональд спали в разных спальнях. До них такой образ совместной жизни вел лишь Джон Кеннеди с женой Джеки.
По словам Вулффа, у Дональда Трампа был необычный ночной ритуал: он закрывался на ключ в своей спальне, наслаждался чизбургерами и одновременно смотрел три телевизора.
Стоит отметить, что Трамп настаивал установить замок на свою дверь вопреки желанию Секретной службы. Это стало серьезной проблемой для агентов и даже спровоцировало скандал по поводу безопасности.
Ранее "Телеграф" рассказывал о двойнике Мелании Трамп, которого она показала в соцсетях.