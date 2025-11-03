VIP-самолет "заметили" над Украиной. Что произошло и куда направлялся (фото)
Борт вылетел из Молдовы
Радары зафиксировали в небе над Украиной пролет пассажирского борта. Речь идет о частном самолете Bombardier Challenger 350.
Что нужно знать:
- Пассажирский борт мог пролететь над западными областями Украины
- Самолет направлялся с Молодовы в Эстонию 1 ноября
- Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара.
По данным портала Flightradar24, самолет над Украиной был зафиксирован 1 ноября вечером в обед, примерно в 18:00. Вероятнее, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
По данным радара, борт рейса VJT431 компании VistaJet вылетел в 17:00 из Кишинева, Молдова, и приземлился в 19:44 в Таллинне, Эстония. Полет длился более двух часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Львова, что показано на карте ниже.
Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.
Что известно о самолете и ценах на билеты
Вombardier challenger 350 – бизнес-джет, разработанный канадской компанией Bombardier Aerospace. Он часто используется для полетов высокопоставленных лиц, артистов или состоятельных людей. Борт считают одним из самых лучших в своем классе благодаря техническим характеристикам. Они делают его идеальным для трансконтинентальных перелетов, деловых поездок, а также для отдыха.
Еще в 2023 году цены на чартер частных самолетов компании VistaJet за час полета были следующие:
- Стоимость крупных реактивных самолетов составляет от 383 500 до 576 500 грн
- Средние реактивные самолеты от 176 687,94 до 353 375,87 грн
- Малые реактивные самолеты от 55 214,98 до 132 515,95 грн
