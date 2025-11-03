VIP-самолет "заметили" над Украиной. Что произошло и куда направлялся (фото)

Борт вылетел из Молдовы

Радары зафиксировали в небе над Украиной пролет пассажирского борта. Речь идет о частном самолете Bombardier Challenger 350.

Что нужно знать:

Пассажирский борт мог пролететь над западными областями Украины

Самолет направлялся с Молодовы в Эстонию 1 ноября

Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара.

По данным портала Flightradar24, самолет над Украиной был зафиксирован 1 ноября вечером в обед, примерно в 18:00. Вероятнее, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Откуда и куда летел самолет

По данным радара, борт рейса VJT431 компании VistaJet вылетел в 17:00 из Кишинева, Молдова, и приземлился в 19:44 в Таллинне, Эстония. Полет длился более двух часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Львова, что показано на карте ниже.

Самолет долетел почти до Львова

Самолет на карте

Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе Flightradar.

Что известно о самолете и ценах на билеты

Вombardier challenger 350 – бизнес-джет, разработанный канадской компанией Bombardier Aerospace. Он часто используется для полетов высокопоставленных лиц, артистов или состоятельных людей. Борт считают одним из самых лучших в своем классе благодаря техническим характеристикам. Они делают его идеальным для трансконтинентальных перелетов, деловых поездок, а также для отдыха.

Вombardier challenger 350

Салон самолета Вombardier challenger 350

Еще в 2023 году цены на чартер частных самолетов компании VistaJet за час полета были следующие:

Стоимость крупных реактивных самолетов составляет от 383 500 до 576 500 грн

Средние реактивные самолеты от 176 687,94 до 353 375,87 грн

Малые реактивные самолеты от 55 214,98 до 132 515,95 грн

Цены на полет в VistaJet

