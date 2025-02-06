Такие передали Украине: в Индии во время учений разбился самолет (видео)

Самолет выполнял плановый полет

Самолет Mirage 2000 потерпел крушение 6 февраля в районе Шивпури штата Мадхья-Прадеш в Индии. Это случилось из-за сбоя системы. К слову, именно такие истребители в этот день передала Франция Украине.

О происшествии сообщили местные власти. По их словам, оба пилота благополучно катапультировались до аварии, пишет The Hindu.

По словам суперинтенданта полиции Амана Сингха Ратора, крушение произошло в районе Шивпури. Истребитель Mirage-2000 вылетел с авиабазы Гвалиор и разбился вблизи города Карера. Самолет выполнял плановый полет.

Об особенностях этих самолетов читайте в материале "Телеграфа": "Что нужно знать о самолетах Mirage-2000, которые получила Украина".

Группа официальных лиц ВВС Израиля прибыла в Шивпури на вертолете и доставила пилотов обратно на базу. Сообщается, что в результате инцидента ни один местный житель не пострадал.

После случившегося ВВС Индии приказали провести расследование по установлению причины крушения самолета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе текущего года в США произошла авиакатастрофа. Небольшой самолет упал на промышленное здание, два человека погибли и еще 18 получили ранения.