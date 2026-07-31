"Дайте Федорову год": как в Киеве проходит протестный марш и что говорит организатор (репортаж)

К протестному шествию присоединились сотни людей

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В Киеве 31 июля начался марш "За диалог и реформы в оборонной сфере". Участники акции призывают власти возобновить диалог с обществом по кадровым решениям и будущим реформам.

О том, почему акцию решили провести в формате марша и какие требования выдвигают ее участники, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал инициатор мероприятия, ветеран Дмитрий Козятинский.

Марш уже собрал сотни участников. Из-за шествия часть дороги временно перекрыли, что затруднило движение транспорта. Как сообщают с места событий, водители сигналят участникам акции.

Почему акцию решили провести в формате марша

Марш начался у памятника Тарасу Шевченко, а завершиться он должен на площади Ивана Франко.

Марш начался у памятника Тарасу Шевченко. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Завершиться марш должен на площади Ивана Франко. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Марш демонстрирует единство участников и поддержку реформ. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

По словам Дмитрия Козятинского, от формата статического митинга решили отказаться, чтобы продемонстрировать единство участников и их поддержку реформ.

"Это в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать наше единство, показать стремление общества к налаживанию диалога с властью, стремление к реформам и движению вперед, чтобы Украина вышла из всего этого еще сильнее. Именно так мы хотим продемонстрировать свою позицию", — сказал Козятинский.

Участники призывают Владимира Зеленского к диалогу. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Марш «За диалог и реформы в оборонной сфере». Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Чего требуют участники

Цель акции — призвать президента Владимира Зеленского к диалогу с обществом после его последних комментариев по поводу кадровых изменений в правительстве.

Одним из главных предложений стала идея вернуть Михаила Федорова и предоставить ему год на реализацию реформ, после чего оценить их результаты.

"Это было мое предложение — вернуть Михаила Федорова на год, чтобы он смог за это время реализовать свои реформы и показать результат. Это компромиссный вариант и призыв к диалогу между властью, обществом и Михаилом Федоровым", — пояснил ветеран.

Участники требуют вернуть Михаила Федорова. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Организаторы ожидают ответа властей. Фото: Артур Гор, "Телеграф"

Ждут ли ответа от власти

Отвечая на вопрос, связывались ли представители власти с организаторами акции, Дмитрий Козятинский сообщил, что пока никто из представителей власти не выходил с ним на связь. В то же время он надеется, что после акции диалог все же начнется.

"Со мной не связывались, но я все же надеюсь, что выйдут", — сказал ветеран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как протест "за" Федорова превратился в акцию "против" Сырского.