Загадочная синяя таблетка во рту Трампа встревожила сети (фото)

Слухи о проблемах со здоровьем у Трампа вышли на новый виток

Дональд Трамп в последнее время привлекает внимание из-за проблем со здоровьем. Эта тема получила новый толчок из-за таблетки между зубами президента США, которую заметили, когда Трамп смотрел финал Открытого чемпионата США по теннису с трибуны.

Фото Дональда Трампа с таблеткой голубого цвета опубликовал в соцсети Х фотограф Андрес Кудацки. На кадре президент США держит между передними зубами голубую таблетку, рядом с ним — пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Трамп с таблеткой в зубах. Фото: Andres Kudacki

Фотограф, опубликовавший фото, сначала написал, что это была таблетка. Однако позже, когда с ним связались журналисты, признал, что это могла быть просто мятная пастилка. Он не знает, что именно было во рту Трампа.

Следует отметить, что подтвердить подлинность фото невозможно. Одежда Трампа на фото с таблеткой и на других кадрах по чемпионату идентична. Однако на фото видна лишь маленькая часть одежды, к тому же президент США почти всегда одет одинаково: пиджак, белый рубашка, красный галстук. Поэтому утверждать, что фото настоящее, нельзя. Видео с чемпионата для сравнения:

Что именно мог кусать Трамп во время чемпионата

В то же время кадр вызвал новую волну обсуждений по поводу здоровья Трампа. В сети живо интересуются, что это была за таблетка, вот некоторые комментарии из Х:

Могут ли какие-нибудь медицинские работники сказать мне, какую таблетку Дональд Трамп принял на Открытом чемпионате США

Какую таблетку Дональд Трамп принимает сегодня на Открытом чемпионате США

Есть предположения, что это могло быть. Некоторые считают, что таблетка в зубах Трампа похожа на аспирин (ранее Каролайн Ливитт подтверждала, что глава США принимает этот препарат). Другие же написали, что это похоже на мятные конфеты.

Мне это похоже на мятные конфеты Altoids без сахара, – написали в комментариях

Также выдвинули предположение, что это мог быть препарат Hygroton, используемый при высоком давлении и отеках. Она имеет квадратную форму и голубой цвет. Как известно, Трамп действительно страдает отеками.

Здоровье Трампа — что известно

В июле Белый дом подтвердил, что у Трампа хроническая венозная недостаточность. Вены транспортируют кровь от ног и рук к сердцу, а когда они работают неправильно, кровь застаивается. Это обычно вызывает боль, отеки, пульсацию, ломоту, а в тяжелых случаях может обернуться потерей конечности.

