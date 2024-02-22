Ваши предки были очень умными, если фамилия звучит так: есть ли ваша в списке
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Такие фамилии можно встретить до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, некоторые из них говорят о том, что предки обладали выдающимися умственными способностями.
Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Так, умным украинцам давали следующие фамилии:
- Мудрый;
- Мудрик;
- Мудрак;
- Мудрец;
- Мозговой;
- Мудрый;
- Розумник;
- Голова;
- Головач;
- Головань;
- Головенко;
- Головенец.
Кроме того, есть люди с фамилией Семирозум. Вероятно, ее получали очень умные люди, которые поражали своими умственными способностями. Также есть редкая сейчас фамилия Мостипан (Мосципан) – ее можно расшифровать как "милостивый господин". Так могли называть не рядового человека, который имел большой вес в обществе.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в древности могли получить люди, не имевшие денег даже на еду, одежду и обувь.