Ваши предки были очень умными, если фамилия звучит так: есть ли ваша в списке

Такие фамилии можно встретить до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, некоторые из них говорят о том, что предки обладали выдающимися умственными способностями.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Так, умным украинцам давали следующие фамилии:

Мудрый;

Мудрик;

Мудрак;

Мудрец;

Мозговой;

Мудрый;

Розумник;

Голова;

Головач;

Головань;

Головенко;

Головенец.

Кроме того, есть люди с фамилией Семирозум. Вероятно, ее получали очень умные люди, которые поражали своими умственными способностями. Также есть редкая сейчас фамилия Мостипан (Мосципан) – ее можно расшифровать как "милостивый господин". Так могли называть не рядового человека, который имел большой вес в обществе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в древности могли получить люди, не имевшие денег даже на еду, одежду и обувь.