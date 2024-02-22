Укр

Ваши предки были очень умными, если фамилия звучит так: есть ли ваша в списке

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Украинцы Новость обновлена 22 февраля 2024, 12:05
Украинцы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такие фамилии можно встретить до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, некоторые из них говорят о том, что предки обладали выдающимися умственными способностями.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. Так, умным украинцам давали следующие фамилии:

  • Мудрый;
  • Мудрик;
  • Мудрак;
  • Мудрец;
  • Мозговой;
  • Мудрый;
  • Розумник;
  • Голова;
  • Головач;
  • Головань;
  • Головенко;
  • Головенец.

Кроме того, есть люди с фамилией Семирозум. Вероятно, ее получали очень умные люди, которые поражали своими умственными способностями. Также есть редкая сейчас фамилия Мостипан (Мосципан) – ее можно расшифровать как "милостивый господин". Так могли называть не рядового человека, который имел большой вес в обществе.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии в древности могли получить люди, не имевшие денег даже на еду, одежду и обувь.

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#История #Фамилии #Происхождение