Ваші пращури були дуже розумними, якщо прізвище звучить так: чи є ваше у списку

Такі прізвища можна зустріти й досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, деякі з них говорять про те, що пращури мали видатні розумові здібності.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Так, розумним українцям давали наступні прізвища:

Мудрий;

Мудрик;

Мудрак;

Мудрець;

Мозковий;

Мудрий;

Розумник;

Голова;

Головач;

Головань;

Головенко;

Головенець.

Крім того, є люди з прізвищем Семирозум. Ймовірно, його отримували надзвичайно розумні люди, які вражали своїми розумовими здібностями. Також є рідкісне зараз прізвище Мостипан (Мосціпан) – його можна розшифрувати як "милостивий пан". Так могли називати не рядову людину, яка мала велику вагу в суспільстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в давнину могли отримати люди, які не мали грошей навіть на їжу, одяг та взуття.