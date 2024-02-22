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Ваші пращури були дуже розумними, якщо прізвище звучить так: чи є ваше у списку

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Українці Новина оновлена 22 лютого 2024, 12:05
Українці. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Такі прізвища можна зустріти й досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, деякі з них говорять про те, що пращури мали видатні розумові здібності.

Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Так, розумним українцям давали наступні прізвища:

  • Мудрий;
  • Мудрик;
  • Мудрак;
  • Мудрець;
  • Мозковий;
  • Мудрий;
  • Розумник;
  • Голова;
  • Головач;
  • Головань;
  • Головенко;
  • Головенець.

Крім того, є люди з прізвищем Семирозум. Ймовірно, його отримували надзвичайно розумні люди, які вражали своїми розумовими здібностями. Також є рідкісне зараз прізвище Мостипан (Мосціпан) – його можна розшифрувати як "милостивий пан". Так могли називати не рядову людину, яка мала велику вагу в суспільстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в давнину могли отримати люди, які не мали грошей навіть на їжу, одяг та взуття.

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#Історія #Прізвища #Походження