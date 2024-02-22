Ваші пращури були дуже розумними, якщо прізвище звучить так: чи є ваше у списку
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Такі прізвища можна зустріти й досі
Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Зокрема, деякі з них говорять про те, що пращури мали видатні розумові здібності.
Про це пише у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. Так, розумним українцям давали наступні прізвища:
- Мудрий;
- Мудрик;
- Мудрак;
- Мудрець;
- Мозковий;
- Мудрий;
- Розумник;
- Голова;
- Головач;
- Головань;
- Головенко;
- Головенець.
Крім того, є люди з прізвищем Семирозум. Ймовірно, його отримували надзвичайно розумні люди, які вражали своїми розумовими здібностями. Також є рідкісне зараз прізвище Мостипан (Мосціпан) – його можна розшифрувати як "милостивий пан". Так могли називати не рядову людину, яка мала велику вагу в суспільстві.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які прізвища в давнину могли отримати люди, які не мали грошей навіть на їжу, одяг та взуття.