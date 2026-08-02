Растворимый или зерновой кофе: что на самом деле выгоднее покупать и стоит ли переплачивать

Простое сравнение горячего напитка удивило результатом

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Растворимый кофе годами имеет сомнительную репутацию — одни называют его "химией", а другие не представляют утра без быстрой чашки любимого напитка. Но действительно ли более дорогой зерновой кофе всегда лучше, а более дешевый растворимый — только компромисс.

Украинец в соцсети Threads решил разобраться, какой кофе выгоднее — зерновой или растворимый. Он сравнил способ производства, стоимости и удобства обоих вариантов и поделился результатами своего исследования.

По его словам, растворимый кофе не является отдельным продуктом, который производится из неизвестных ингредиентов. Ее производят из обжаренных кофейных зерен: сначала получают экстракт, а затем высушивают его специальными методами. Из примерно 1 кг жареных зерен можно получить около 400 г растворимого кофе.

Для сравнения цен автор взял кофе бренда Lavazza, поскольку компания продает как зерновую, так и растворимую продукцию.

По его подсчетам:

1 кг зернового кофе стоит около 1650 грн;

1 кг растворимой – примерно 2850 грн.

Но разница становится более заметной во время приготовления одной чашки. Для зернового кофе требуется около 10 г продукта, который стоит около 16,5 грн. Для растворимой достаточно около 2 г – это около 5,7 грн за чашку.

В результате украинец заключил, что растворимый кофе также является натуральным продуктом, но имеет главное преимущество — скорость приготовления и более низкую стоимость одной порции.

Он также отметил, что существует мнение, будто растворимый кофе изготавливают только из некачественного сырья или отходов производства. Однако по его мнению, из-за больших объемов производства невозможно полностью обеспечить их только остатками, а готовый продукт должен соответствовать установленным стандартам качества.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что выгоднее купить — больше мелких или менее крупных яиц.