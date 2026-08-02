Дешево, но с подвохом: во Львове сдают квартиру сразу с двумя неожиданными особенностями (фото)

Желающим сэкономить придется пойти на необычный компромисс

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Во Львове, который является одним из самых дорогих по стоимости аренды жилья, сдают однокомнатную квартиру за 5 000 гривен. Однако хозяева уточнили один важный нюанс, который может понравиться далеко не каждому.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярной платформе OLХ. В нем указано, что речь идет о квартире-кавалерке по улице Варшавская-Вишневая. Точнее, это отдельно стоящий домик.

Согласно объявлению, жилье оборудовано раскладным диваном, шкафом, двухконфорочной электрической плитой, газовой плитой-печкой, мойкой, бойлером, холодильником, пылесосом, а также посудой и постельными принадлежностями.

Кавалерка во Львове. Фото: ОЛХ

Кавалерка во Львове. Фото: ОЛХ

Также арендаторам обещают доступ к двору, беседке и бассейну.

Но главные нюансы предложения заключается в том, что туалет расположен на улице, а душевой можно пользоваться только в доме владельцев.

Автор объявления отметил, что жилье рассчитано преимущественно на одного студента или работающего молодого человека. В случае проживания двух человек стоимость на аренду жилья будет пересмотрена.

Кавалерка во Львове. Фото: ОЛХ

Цены на аренду квартир в Украине

По данным "РБК-Украина", из-за факторов безопасности цены на аренду жилья за последний год в западных регионах росли значительно быстрее, чем даже в столице. таким образом, цена аренды однокомнатных квартир в Ужгороде увеличилась на 19%, в Ивано-Франковске – на 22%, а во Львове – на целых 29%.

Средняя цена аренды однокомнаной квартиры во Львове составляет 22 500 грн.

Цены на аренду квартир в Украине. Инфографика - РБК-Украина

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ивано-Франковске сдают "трешку" за 6 тысяч гривен с вагоном "сюрпризов".