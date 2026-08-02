Богатырская сила в свидетельстве о рождении: забытое имя снова покоряет Украину

Это имя имеет древнеславянские корни

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Украинцы вновь называют своих сыновей именами, которые несут мощный энергетический заряд и глубокий исторический контекст. Величественное и древнее славянское имя Святогор постепенно возвращается в обиход.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Данное имя архаично для современной Украины, однако так называли новорожденных в Украине в первой половине 2026 года.

Происхождение и значение имени

Имя имеет древнеславянские корни и образовано путем слияния двух значимых слов:

"Святой" — священный, чистый, благословенный.

"Гор" (от слова гора) — высокий, могучий, величественный, стойкий.

Таким образом, в буквальном переводе Святогор означает "священная гора" или "тот, кто подобен священной горе". Это символ несокрушимости, духовной силы, могущества и стойкости.

Эпический контекст

В восточнославянской мифологии и фольклоре это имя в первую очередь ассоциируется со Святогором — самым могущественным и крупным богатырем-великаном из киевского цикла былин. Его сила была настолько колоссальной, что ее едва выдерживала сама земля. Образ Святогора олицетворяет первобытную стихийную мощь, связь с родной землей и вековые традиции предков.

Характер и особенности носителя

Мужчинам с именем Святогор обычно приписывают следующие черты:

Сильная воля и стойкость.

Надежность.

Широта души и доброжелательность.

Целеустремленность.

Варианты сокращенного имени

Свят.

Гор.

Святой.

Святогушка, Святога, Святорочка, Святик (уменьшительно-ласкательные варианты)

Известные люди по имени Святогор

Богатырь Святогор — былинный персонаж славился колоссальной силой, несгибаемостью и гигантским размером. По преданию, перед смертью часть своей силы передал Илье Муромцу.

Богатырь Святогор/Фото: Wiki

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину пришло "королевское" имя из Британии. Оно широко распространено во многих европейских языках и странах, однако в Украине остается очень редким.