Богатырская сила в свидетельстве о рождении: забытое имя снова покоряет Украину
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Это имя имеет древнеславянские корни
Украинцы вновь называют своих сыновей именами, которые несут мощный энергетический заряд и глубокий исторический контекст. Величественное и древнее славянское имя Святогор постепенно возвращается в обиход.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Данное имя архаично для современной Украины, однако так называли новорожденных в Украине в первой половине 2026 года.
Происхождение и значение имени
Имя имеет древнеславянские корни и образовано путем слияния двух значимых слов:
- "Святой" — священный, чистый, благословенный.
- "Гор" (от слова гора) — высокий, могучий, величественный, стойкий.
Таким образом, в буквальном переводе Святогор означает "священная гора" или "тот, кто подобен священной горе". Это символ несокрушимости, духовной силы, могущества и стойкости.
Эпический контекст
В восточнославянской мифологии и фольклоре это имя в первую очередь ассоциируется со Святогором — самым могущественным и крупным богатырем-великаном из киевского цикла былин. Его сила была настолько колоссальной, что ее едва выдерживала сама земля. Образ Святогора олицетворяет первобытную стихийную мощь, связь с родной землей и вековые традиции предков.
Характер и особенности носителя
Мужчинам с именем Святогор обычно приписывают следующие черты:
- Сильная воля и стойкость.
- Надежность.
- Широта души и доброжелательность.
- Целеустремленность.
Варианты сокращенного имени
- Свят.
- Гор.
- Святой.
- Святогушка, Святога, Святорочка, Святик (уменьшительно-ласкательные варианты)
Известные люди по имени Святогор
Богатырь Святогор — былинный персонаж славился колоссальной силой, несгибаемостью и гигантским размером. По преданию, перед смертью часть своей силы передал Илье Муромцу.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину пришло "королевское" имя из Британии. Оно широко распространено во многих европейских языках и странах, однако в Украине остается очень редким.