Кондиционер больше не нужен? 4 лайфхака от американцев, которые спасут в жару

Несколько простых советов помогут охладить дом

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Когда кондиционера нет, даже обычный вентилятор может работать гораздо эффективнее – если правильно им пользоваться. Западные эксперты советуют не просто включать прибор, а использовать несколько простых приёмов, которые помогут почувствовать прохладу без лишних затрат.

"Телеграф" собрал самые действенные лайфхаки, которые рекомендуют американские и британские специалисты.

Миска со льдом перед вентилятором

Это один из самых известных способов, действительно работает, но с нюансом. Если поставить перед потоком воздуха миску с кубиками льда или замороженные бутылки с водой, вентилятор будет временно дуть более холодным воздухом. Холодный воздух ото льда смешивается с потоком вентилятора, но эффект будет локальным и непродолжительным – комнату он не охладит полностью. Об этом пишет The Washington Post.

Не открывайте окна

Многие оставляют вентилятор работать у открытого окна целый день, но это не всегда правильно. Если на улице жарче, чем в комнате, прибор будет только затягивать горячий воздух внутрь. Специалисты советуют открывать окна вечером или ранним утром, когда температура снижается, а днем — наоборот, закрывать их вместе со шторами или жалюзи.

Не следует оставлять окна открытыми в жару. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Создайте сквозняк с помощью двух вентиляторов

Если дома есть два вентилятора, их можно использовать гораздо более эффективно. Один стоит поставить у окна так, чтобы он забирал более холодный воздух с улицы, а другой – у противоположного окна, чтобы выталкивал горячий воздух наружу. Такой способ улучшает циркуляцию воздуха и помогает быстрее освежить помещение.

Добавьте немного влаги

Еще один простой прием – слегка смочить полотенце и повесить его перед вентилятором или периодически распиливать воду на кожу. По словам экспертов, именно испарение воды помогает организму быстрее отдавать тепло, поэтому прохлада ощущается гораздо сильнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как охладить дом в сильную жару, если нет кондиционера. Мы поделились действенным лайфхаком.